За что до войны сидел Александр Матросов

Александр Матросов известен большинству из нас как герой Великой Отечественной войны, закрывший грудью амбразуру противника. Однако некоторые факты из его биографии до сих пор мало изучены. Немногие знают, что еще до наступления совершеннолетия Матросов был осужден судом и отбыл наказание в одной из детских трудовых колоний. Какое же преступление совершил будущий герой?

Проворный малый

Как гласит официальная версия, Александр Матросов родился в феврале 1924 года в Днепропетровске . Мальчик рос активным, проворным и бойким. Мать, смотря на сына, частенько говорила, что вырастет он либо молодцом, либо преступником.

В совсем юном возрасте Саша остался без матери. С отцом жили бедно, порой не хватало даже на еду. Поэтому иногда они вместе ходили попрошайничать у соседей.

Вскоре у отца появилась вторая, а затем и третья жена. Внимания на мальчика практически никто не обращал, он был предоставлен сам себе, жил впроголодь, бродяжничал. Естественно, подобная обстановка в семье не лучшим образом сказывалась на формировании личности молодого человека. [С-BLOCK]

Не желая больше оставаться с отцом и мачехой, Матросов уходит из дома. По одной из версий, женщина сама спровадила пасынка, дабы избавиться от лишнего «нахлебника».

Маленький Саша после череды скитаний оказывается в детском приемнике-распределителе по линии Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) в городе Димитровграде Ульяновской области . А затем, в феврале 1938 года, его определяют в Ивановский детский дом особого режима.

Но что-то пошло не так. То ли отношения со сверстниками из-за буйного и своенравного характера Саши у него не складывались, то ли условия проживания не устраивали. Вскоре он сбегает обратно в Ульяновский приемник, но через три дня бунтаря возвращают назад.

На два года

В 1939 году Саша окончил среднюю школу, после которой попал на вагоноремонтный завод в Куйбышеве (ныне Самара ). Но и там ему не понравилось. Дым, копоть — такое свободолюбивому искателю приключений Матросову было не по душе. Он уходит с завода первый раз, но его ловят и забирают в милицию.

Саша сбегает второй раз, его вновь находят, но уже в Саратове . С Матросова взяли подписку о выезде из города в течение 24 часов, однако он ее нарушил и продолжил находиться в Саратове.

После этого на будущего героя было заведено уголовное дело. Разбирательство народного суда состоялось 8 октября 1940 года. 16-летниего Александра признали виновным в нарушении паспортного режима и осудили на два года лишения свободы по статье 192 Уголовного кодекса РСФСР. [С-BLOCK]

Отбывать наказание его отправили во детскую трудовую колонию в Уфу . Туда Матросов прибыл в конце апреля 1941 года, за два месяца до начала войны.

Первое время в колонии молодой человек по-прежнему проявлял своенравный характер. Так, вскоре администрация исправительного учреждения выяснила, что группа несовершеннолетних, в том числе Матросов, готовит побег. Но наказан был лишь организатор, сам же будущий герой не получил даже дисциплинарных взысканий.

Наоборот, начал исправляться, проявил интерес к труду, став учеником слесаря. За примерное поведение был 15 марта 1942 года назначен помощником воспитателя колонии.

На свободу, на фронт

Но срок пребывания в колонии Матросову все-таки не скостили, потому отсидел он «от звонка до звонка». Освободился в конце сентября 1942 года, и сразу после этого отправился в пехотное училище под Оренбургом . Там теперь уже совершеннолетнего парня приняли в комсомол.

В январе 1943 года Матросов уже на Калининском фронте. А 27 февраля он совершает свой знаменитый подвиг, бросившись на амбразуру немецкого дзота, что дало возможность его товарищам атаковать опорный пункт противника.

Подвиг 19-летнего красноармейца широко освещался в газетах и журналах, о нем слагали слагали стихи. Постепенно образ юного патриота стал важнейшей частью советской патриотической мифологии. Понятное дело, что о порочащих моментах в биографии героя предпочитали уже не вспоминать, тем более что в мае 1967 года Верховный суд СССР приговор Матросову отменил.