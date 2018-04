От животных до целых домов: Лондон уничтожает улики в деле Скрипалей

Российские дипломаты в очередной раз высказали сомнения в том, что расследование инцидента является объективным. Как отмечается в Twitter диппредставительства, Сергей Скрипаль и его дочь — «две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи». Что же касается доказательств, то они, от животных до целых домов, уничтожены. Британские СМИ находятся под контролем правительства". «Если у вас нет ничего общего с преступлением, то зачем прятать концы в воду», — задаются вопросом в посольстве РФ в Лондоне.

The two victims isolated from public and even their family, evidence — from pets to entire houses — destroyed, UK media response «under government control». If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 апреля 2018 г.