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От животных до целых домов: Лондон уничтожает улики в деле Скрипалей
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От животных до целых домов: Лондон уничтожает улики в деле Скрипалей 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Посольство РФ в Великобритании отреагировало на статью The Sunday Times, посвященную экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. В ней говорится, что Скрипалям предложат новые паспорта и жизнь в США, чтобы защитить их от дальнейших покушений.
Российские дипломаты в очередной раз высказали сомнения в том, что расследование инцидента является объективным. Как отмечается в Twitter диппредставительства, Сергей Скрипаль и его дочь — «две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи». Что же касается доказательств, то они, от животных до целых домов, уничтожены. Британские СМИ находятся под контролем правительства". «Если у вас нет ничего общего с преступлением, то зачем прятать концы в воду», — задаются вопросом в посольстве РФ в Лондоне.
The two victims isolated from public and even their family, evidence — from pets to entire houses — destroyed, UK media response «under government control». If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV
— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 апреля 2018 г.
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