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В Сквере энергетиков во Владивостоке вырубили несколько десятков деревьев
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В Сквере энергетиков во Владивостоке вырубили несколько десятков деревьев 

Prim.News 1 час назад
Участок ранее был выставлен на субаренду под строительство магазина.
Почти 50 деревьев спилили на земельном участке, который соседствует со Сквером энергетиков в районе остановки «Бестужева» во Владивостоке. Об этом сообщает Интернет-журнал Prim25.
Примечательно, что спиленные деревья находились на участке с кадастровым номером 25:28:020031:152, который непосредственно примыкает к скверу. Ранее этот участок был выставлен частным лицом в аренду для строительства и дальнейшей эксплуатации магазина в сборно-разборных конструкциях. Его площадь составляет 1412 кв. м.
Между тем, в реестре действующих разрешений на снос зеленых насаждений, опубликованном на сайте городской администрации, есть информация о санитарной вырубке и формовочной обрезке 34 деревьев и кустарников в Сквере энергетиков (ул. Верхнепортовая, д. 9 и 9а).
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