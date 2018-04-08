Как поступали бойцы Советской армии со взятыми в плен душманами

Всякая война предполагает насилие. В борьбе с коварным врагом в душе у солдата зачастую не остается места для сострадания. Война в Афганистане стала одним из ожесточенных конфликтов ушедшего столетия: пленных если и брали, то превращали их жизнь в сущий ад.

По законам войны

С душманами в советском плену обращались, мягко говоря, не слишком доброжелательно. Чтобы понять причины, необходимо сказать пару слов об отношении моджахедов к плененным военнослужащим СССР.

Основу советского контингента в республике составляли части 40-й армии. Поначалу отношение солдат к пленным афганцам было подчеркнуто нейтральным, никаких актов насилия зафиксировано не было. Во всяком случае официальной статистикой. Однако вскоре после начала конфликта ситуация начала меняться. Причиной стали зверства душманов, учиненные над захваченными советскими военнослужащими. [С-BLOCK]

Афганский плен для наших солдат был настоящим испытанием. Побывавшие там шурави — так называли советских пленных душманы — рассказывали о чудовищных пытках, которым их подвергали моджахеды. Пленным было запрещено даже разговаривать без разрешения. За малейшее неповиновение следовало жестокое избиение.

Примечателен случай, произошедший в апреле 1985 года в лагере Бадабер. Группа советских военнопленных вступила в бой с моджахедами в надежде вырваться из плена. Попытка закончилась провалом, погибли 14 солдат и офицеров.

За пацанов

После восстания в лагере Бадабер отношение к военнопленным душманам резко изменилось. В соответствии с принципом око за око, советские военнослужащие превращали жизнь захваченных моджахедов в ад — мстили за замученных товарищей.

Некоторые из бывших спецназовцев признавались, что от захваченных «духов» были одни проблемы, «возня и морока», а раз так, то держать их никакого смысла не было. Чаще моджахед был нужен лишь как источник информации. После захвата его допрашивали, причем оставшееся время жизни душмана было прямо пропорционально количеству информации, которой он владел. Знал много — допрашивали дольше, мало — пускали в расход.

Чаще всего пленных «духов» содержали в обычных городских тюрьмах под охраной местных правоохранительных органов . Для них также было оборудовано помещение в расположении части. Комфортными условия содержания там точно не назовешь, однако это было лучше, чем так называемые зинданы — подземные темницы, в которых моджахеды держали советских военнослужащих.

«Мне нечем их кормить»

Показателен случай, произошедший летом 1981 года в ходе боевого рейда неподалеку от города Гардез на востоке Афганистана. Группе десантников удалось захватить в плен шестерых «духов». Командир отряда дал приказ доставить их в штаб.

Однако уже после взлета вертолета с захваченными на борту командующий бригадой прислал радиограмму, в которой сообщал, что пленных банально нечем кормить и что ценное продовольствие он на душманов тратить не собирается.

В итоге находящиеся на борту офицеры решили моджахедов отпустить. Вот только к тому моменту машина уже находилась на высоте двух километров, а совершать посадку ради пленных афганцев никто и не думал. В итоге «духов» просто отпустили в «свободный полет». [С-BLOCK]

Случай с вертолетом был не единичен. В середине 1980-х, уже после начала политики гласности, в советскую прессу начала просачиваться информация о подобных инцидентах. Так, средства массовой информации узнали о 12 пленных моджахедах в районе города Газни , расстрелянных по личному распоряжению заместителя командира дислоцированной там части. Военный трибунал приговорил офицера к высшей мере наказания. Практиковались также банальные пытки и избиения захваченных душманов.

Журналист А. Нуреев как-то приводил рассказ одного из военнослужащих, который утверждал, что собственноручно расстрелял семерых военнопленных душманов. Корреспондент был шокирован услышенным, ведь СССР еще в 1954 году ратифицировал Женевскую конвенцию о гуманном обращении с военнопленными. Но здесь необходимо учитывать, что накал жестокости в той войне был настолько высок, что порой наши бойцы забывали о всяком милосердии в отношении коварного и безжалостного врага.

Лагеря для пленных

Однако существовали и специальные лагеря для захваченных душманов. Там с ними обращались гораздо лучше, поскольку готовили к обмену на советских военнослужащих. Обычно «духи» торговались и требовали, чтобы обмен происходил по принципу «шесть на одного», то есть шесть афганцев на одного военнослужащего армии СССР.

Официально Советский Союз признавал 417 своих плененных. Цифра вряд ли отражала реальное количество оказавшихся у душманов человек и, скорее всего, была занижена в пропагандистских целях. В любом случае наших солдат нужно было вызволять из заточения, и для этого нужны были моджахеды. Подсчитать их примерное количество несложно. Если обмен обычно производился по формуле «шесть на одного», то выходит, что только в лагерях для военнопленных содержались около 2500-3000 душманов.