Бизнес и любовь: самый точный гороскоп на неделю 9 — 15 апреля

Предстоящая неделя перед новолунием обещает быть сложной.

Впереди самый сложный период в течение всего апреля. Несмотря на то, что биополе Земли находится не в негативной зоне, тем не менее сложностей будет много, отмечает в своем прогнозе на Sputnik Грузия астролог Михаил Цагарели . Биополе опускается к нулю. Негативные тенденции будут возрастать вплоть до 16 апреля, так как предстоящая неделя является подготовкой к новолунию.

Солнце и Луна, два могучих светила, находятся в противоборстве друг с другом, что негативно влияет на людей и их возможности. Планета ума и коммуникаций Меркурий продолжает свою ретроградность, движется в обратном направлении вплоть до 15 апреля. В этот период сложно реализовывать идеи, вести переговоры.

Впереди череда пробок на автострадах, проблемы технического характера, как, например, с компьютерной техникой. На неделе есть тенденция к конфликтам, травмам и авариям. Лучше заниматься каждодневными делами, не проводить важных переговоров и не начинать ничего рискованного. По мере возможности, хорошо было бы наладить отношения с нужными людьми. Эту неделю нужно пройти спокойно и осторожно.

Бизнес

9 и 10 апреля — благоприятный период для посещения государственных инстанций.

11, 12 и 13 апреля — хорошее время для подписания контрактов. Хотя если нет острой необходимости, то лучше дождаться следующей недели. Будьте терпеливы.

14 и 15 апреля — можно смело рассчитывать на прибыль.

Путешествия

Будьте осторожны. Как и на предыдущей неделе, Меркурий ретрограден. А значит, от путешествий стоит воздержаться. Будьте бдительны за рулем, максимально осторожны, дабы не создавать себе дополнительных сложностей.

Любовь

9 и 10 апреля — хорошее время для торжеств, свиданий и объяснений в любви.

11, 12, 13 апреля — пора для знакомств и новых увлечений.

14 и 15 апреля — можно идти под венец и подписывать брачные контракты. Не откладывайте на 16 апреля и неделю новолуния. Сделайте важный шаг на этой неделе!