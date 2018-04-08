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Бизнес и любовь: самый точный гороскоп на неделю 9 — 15 апреля
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Бизнес и любовь: самый точный гороскоп на неделю 9 — 15 апреля 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
Предстоящая неделя перед новолунием обещает быть сложной.
Впереди самый сложный период в течение всего апреля. Несмотря на то, что биополе Земли находится не в негативной зоне, тем не менее сложностей будет много, отмечает в своем прогнозе на Sputnik Грузия астролог Михаил Цагарели. Биополе опускается к нулю. Негативные тенденции будут возрастать вплоть до 16 апреля, так как предстоящая неделя является подготовкой к новолунию.
Солнце и Луна, два могучих светила, находятся в противоборстве друг с другом, что негативно влияет на людей и их возможности. Планета ума и коммуникаций Меркурий продолжает свою ретроградность, движется в обратном направлении вплоть до 15 апреля. В этот период сложно реализовывать идеи, вести переговоры.
Впереди череда пробок на автострадах, проблемы технического характера, как, например, с компьютерной техникой. На неделе есть тенденция к конфликтам, травмам и авариям. Лучше заниматься каждодневными делами, не проводить важных переговоров и не начинать ничего рискованного. По мере возможности, хорошо было бы наладить отношения с нужными людьми. Эту неделю нужно пройти спокойно и осторожно.
Бизнес
9 и 10 апреля — благоприятный период для посещения государственных инстанций.
11, 12 и 13 апреля — хорошее время для подписания контрактов. Хотя если нет острой необходимости, то лучше дождаться следующей недели. Будьте терпеливы.
14 и 15 апреля — можно смело рассчитывать на прибыль.
Путешествия
Будьте осторожны. Как и на предыдущей неделе, Меркурий ретрограден. А значит, от путешествий стоит воздержаться. Будьте бдительны за рулем, максимально осторожны, дабы не создавать себе дополнительных сложностей.
Любовь
9 и 10 апреля — хорошее время для торжеств, свиданий и объяснений в любви.
11, 12, 13 апреля — пора для знакомств и новых увлечений.
14 и 15 апреля — можно идти под венец и подписывать брачные контракты. Не откладывайте на 16 апреля и неделю новолуния. Сделайте важный шаг на этой неделе!
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