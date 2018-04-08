Яков Миркин: Пять идеологий сошлись в битве за наше будущее

Как это сделать, когда экономический и финансовый механизм, скорее, тормозит, чем подгоняет? Каждый промышленник скажет, что налоги — избыточны, ссудный процент — слишком велик, кредит — малодоступен, бюджетные деньги — «отдельная тема», регулятивные издержки — сверх всякой меры, инфляция — на самом деле велика (в 2017 году цены производителей промышленных товаров выросли на 7,6 процента. — Росстат ). Курс рубля? Полностью зависит от цен на нефть (а они очень нестабильны). Защита собственности? Велики риски, что на нее нападут и съедят, не задумываясь.

А что в итоге? Многие годы очень низка норма накопления. В 2017 году «Инвестиции / ВВП» в части основного капитала — 21,8 процента. Так не растут. Нужны хотя бы 27 — 29 процента ВВП ( Китай — 46). И еще — четверть века частный капитал вывозится. За все годы примерно 700 миллиардов долларов — вычет из того, что можно было вложить дома.

Инфляция на самом деле велика. В 2017 году цены производителей промтоваров выросли на 7,6%

Счастье, что с 2016 года потихоньку растут мировые цены на нефть, газ, металлы. Значит, есть время для маневра и для размышлений. Прежде всего, в области идей. Они — номер один. Как в футболе, когда стратегия великого тренера может перечеркнуть превосходство другой команды. Форумы и конференции переполнены людьми «с идеями». Здесь и новый Госплан, и еще один Транссиб, и дедолларизация, и перекройка налогов, и чудеса с кредитом. Закрыть банки, потому что они — спекулянты! Или просто «Дай!» — а мы, бизнес, всё сами сделаем. Крики, дискуссии, иногда — балаган, когда у промышленников сдают нервы. Но все-таки — что делать? Какие идеологии сошлись в великой битве за наше будущее?

Первый сгусток идей — мобилизация. Новый Госплан, прямое распределение материальных ресурсов, хотя бы среди госкомпаний, задания, обязательные для исполнения, бюджетные деньги под госзаказ продукции, гарантии на получение кредитов банков, находящихся под контролем государства, под низкий процент. Счет капитала — закрыть, валютный курс — фиксировать, все эти игры на финрынке — прекратить или ограничить. Утечку мозгов — прекратить. Максимум госинвестиций — в оборону, в ее смежников, в инфраструктуру. За воровство — жестоко карать. И сделать рывок за счет мобилизованных денежных ресурсов. Такие идеи популярны в оборонке, у советских промышленников, в силовых ведомствах. Дал денег — получи результат, иди на приемку. Крепость должна быть надежно заперта. Все просто и ясно.

Идеология номер два — модная, самая сильная последнюю четверть века в России . Немедленно откроем рынки, чтобы нас съели. Сразу раздадим крупнейшее, чтобы драться потом за него полвека. Половину предприятий закроем. Остальные — начнем огосударствлять. Мы — против, но так получилось. Мы — за другое, но будем жить и управлять при этом. Все купим за сырье. А больше ничего не умеем — у нас голландская болезнь. У нас новая нормальность, поэтому мы медленны. У нас ловушка среднего дохода. Это он съедает наш рост, хрумкает темпами. Все подчиним резервам. Зарегулируем, потому что наш человек живет, только обходя законы. Всё затормозим — налогами, кредитами, процентом, административным бременем, переоцененным рублем. И будем ползти как черепаха. Да, еще сделаем финансовую систему как бородавочку — чтобы всегда болела и брызгалась, когда кто-то надавит. Но так, чтобы воображать себя в Лондоне или даже Нью-Йорке . И назовем это либерализмом, чтобы свободу и либералов возненавидели навек.

Пять идеологий сошлись в битве за наше будущее. Победительница создаст правительство на 6 лет Третья сумма идей — от крепких хозяйственников. Или юных силачей, желающих оставить след в веках. Технократы, рынок, проекты, заработок. Все подчинить росту, стройке. Покрыть сооружениями. Проложить, чтобы было видно из космоса. Бросить на это бюджет. Бетон, кирпичи, сталь, мощности, инфраструктура — ползущая, стелющаяся и даже бегущая по проводам. Так сделал Франко на рубеже 1960-х годов, когда совершил первое экономическое чудо в Испании , приоткрыв занавес над страной и не меняя политической системы. Строительный государственно-монополистический капитализм.

"Четвертая" идеология — все подчинить качеству и продолжительности жизни, росту, модернизации. Международная практика огромна в том, как создать чудо сверхбыстрой динамики хозяйства. Экономическая либерализация, снижение регулятивного бремени и вместе с тем администрация развития, точки роста, сильная промышленная политика, финансовый форсаж. Кипящий бульон из идей, стартапов, людей, ищущих что-то новое вместо униформы. Все стимулы для трансфера прямых иностранных инвестиций, технологий и лучших мозгов. Перед рынком, растущим со скоростью в 4 — 6 процентов, невозможно устоять. Сильная армия и национальная безопасность — это шаг за шагом, делает Китай.

Первая идеология — медленное превращение в бронепоезд. Вторая — глохнущий двигатель. Третья — экскаватор, осваивающий пространства. Но стареющий. Четвертая — животворная почва для бизнеса и среднего класса, игра на взлет. Есть и «пятая» — смешение всего со всем. Придется выбирать, эта идеология станет главной на много лет. От этого выбора зависят наши судьбы.