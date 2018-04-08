«Бормотуха»: почему этот «пьяный» напиток был так популярен в СССР

Эта «плодово-ягодная» гадость в народе имела обобщенное название «червивка» или «чернила» — дешевые крепленые вина пользовались большим успехом в Советском Союзе.

Почему ее пили

Как пишет один из самых известных российских рокеров Андрей Макаревич , «бормотуха» пользовалась успехов у широких слоев советских граждан по целому ряду причин. Во-первых, портвейн или вермут были дешевле водки («Агдам» стоил 2 рубля 69 копеек, а самый распространенный портвейн не выходил за ценовую категорию «два двадцать») и не требовали закуски. Макаревич вспоминал, что больше полутора бутылок на одного «бормотухи» выпить было нельзя — человек уже не чуял под собой ног.

Из чего она состояла и сколько стоила

По воспоминания томского писателя Эрвина Полле, советская «бормотуха» производилась посредством смешения низкокачественного фруктово-ягодного сока с плохим спиртом. Стоила она порядка 2.20 — 2.30 за 0,7-граммовую бутылку (поллитра водки — 2.12). Был большой ассортимент вин из братских стран (болгарские, югославские, венгерские). Макаревич делится своими воспоминаниями об эффекте воздействия египетского бальзама «Абу Симбел» (объем около литра, цена в пределах 8 рублей). «Абу Симбел» наутро не вызывал похмелья, хотя и был крепче 40 градусов. Культовое вино времен СССР — 18-градусный «Солнцедар» (1.25 за бутылку), производимый из алжирских виноматериалов на ряде советских винзаводов. Его еще называли «скипидаром», «клопомором» или «краской для заборов». Как пишет « РБК », в свое время этот плодово-ягодный напиток, нашедший отражение, в частности, в творчестве Венедикта Ерофеева и Юза Алешковского, в начале 80-х годов был снят с производства из-за многочисленных претензий к качеству. Полле сообщает, что в СССР от «Сорлнцедара» умерли сотни пьяниц. Не менее знамениты в Советском Союзе были и портвейны «777» («Три топора», «Лесоповал») — крепленое плодово-ягодное вино, производимое суррогатным способом, стоило оно 3.40, азербайджанский 19-градусный «Агдам» (2.60), он же «Как дам», пользуемый широчайшими слоями населения.

Воздействие на организм

Макаревич писал, что «бормотуху» надо было пить залпом, не обращая внимания на вкус. Портвейн «накрывал» практически сразу, и немедленно располагал к разговору о рок-музыке в их музыкальной тусовке. Андрей Вадимович упомянул, что данный напиток ни в коем случае не следовало смешивать с другим. Большое количество выпитой «бормотухи» неизбежно приводило к рвоте, сон после портвейна был тяжелый. Длительность воздействия после употребления стакана этого пойла, по словам А. В. Макаревича, — часа полтора, потом возникала изжога. Лидер «Машины времени» приводит данные о том, как «бормотуха» воздействовала на организм человека. При смешении портвейна с водкой токсины быстрее попадали в мозг, и потребителя неизбежно рвало. «Бормотуху» производили по ускоренному циклу (менее 3 месяцев выдержки).

… Ко второй половине 80-х годов ХХ века производство плодово-ягодных вин в СССР существенно сократилось из-за начавшейся антиалкогольной кампании, инициированной М. С. Горбачевым (его вследствие этого в народе прозвали «минеральным секретарем»). По информации аналитического отдела РИА «РосБизнесКонсалтинг», с конца 80-х годов площади виноградников в СССР сократились более чем в 2,5 раза, резко снизились и мощности производства «бормотухи».