Студенты прошли бесплатные обследования

Российском университете дружбы народов (РУДН) в выходные — 7 и 8 апреля — Департамент здравоохранения столицы провел акцию «Выбери здоровую жизнь». Гости бесплатно получили консультации врачей.

В этот день РУДН стал базой выездного Центра здоровья, где можно было провести обследование легких на аппарате «Смокелайзер», проверить работу сердца на «Кардиовизоре» и измерить соотношение в организме воды и мышечной массы на «Биопедансметрии».

Консультации проводили эндокринологи, офтальмологи, диетологи и другие врачи, а сотрудники НИИ имени Склифосовского и волонтеры провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

Начальник управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Светлана Браун вручила благодарственные письма мэра Москвы за вклад в подготовку профессиональных медицинских кадров директору медицинского института РУДН Алексею Абрамову , студентам и волонтерам вуза за достижения и популяризацию здорового образа жизни.

— Москва делает все возможное, чтобы продолжительность жизни росла, — сказала Светлана Браун. — И такие праздники доказывают, что эта цель реальна, только необходимо с юности следить за своим здоровьем.