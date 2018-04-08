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Студенты прошли бесплатные обследования
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Студенты прошли бесплатные обследования 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Российском университете дружбы народов (РУДН) в выходные — 7 и 8 апреля — Департамент здравоохранения столицы провел акцию «Выбери здоровую жизнь». Гости бесплатно получили консультации врачей.
В этот день РУДН стал базой выездного Центра здоровья, где можно было провести обследование легких на аппарате «Смокелайзер», проверить работу сердца на «Кардиовизоре» и измерить соотношение в организме воды и мышечной массы на «Биопедансметрии».
Консультации проводили эндокринологи, офтальмологи, диетологи и другие врачи, а сотрудники НИИ имени Склифосовского и волонтеры провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.
Начальник управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Светлана Браун вручила благодарственные письма мэра Москвы за вклад в подготовку профессиональных медицинских кадров директору медицинского института РУДН Алексею Абрамову, студентам и волонтерам вуза за достижения и популяризацию здорового образа жизни.
— Москва делает все возможное, чтобы продолжительность жизни росла, — сказала Светлана Браун. — И такие праздники доказывают, что эта цель реальна, только необходимо с юности следить за своим здоровьем.
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