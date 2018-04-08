Фонтан на Тверской площади запустили в тестовом режиме

Перед этим рабочие почистили все механизмы, заменили светильники и проверили устройство на прочность. В результате никаких неисправностей не обнаружили.

Сезон фонтанов планируют открыть в столице в конце апреля. Одновременно в городе запустят около 70 столичных фонтанов. Также после реставрации заработает 16-метровый «Золотой колос» на ВДНХ.

Точная дата открытия сезона будет зависеть от погоды. Например, в 2017 году фонтаны работали с 29 апреля по 3 октября.

В понедельник, 26 марта, начался демонтаж воздухоопорного купола светодинамического фонтана в Царицыне. Предстоит выполнить целый комплекс мероприятий, включая монтаж электроники, насосов и покраску. В третей декаде апреля фонтан будет готов к запуску.