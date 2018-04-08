В Финляндии раскрыли секрет быстрого набора текста

Специалисты Университета Аалто в Финляндии выяснили, как увеличить скорость набора текста на клавиатуре, сообщает телеканал «360».

В ходе исследований, в которых приняли участие 169 тысяч человек из 200 стран, обнаружился интересный факт. Те из пользователей ПК, кто довольно быстро печатает, делают меньше ошибок. Их более медленные коллеги тратят больше времени на поиск ошибок и их исправление.

Для эксперимента был создан специальный сайт, на котором участникам опыта предлагалось зарегистрироваться. Они предоставляли информацию о своем поле, возрасте и профессии.

Скорость печати и другие характеристики набора текста оценивались посредством специальной программы. Всего она проанализировала 136 миллионов нажатий клавиш.

Еще одной характерной особенностью быстрого набора текста ученые назвали одновременное нажатие нескольких клавиш. Быстро печатающие люди нажимали нужный символ раньше, чем оно того требовало. Пропечатывался он отпусканием клавиши сразу после того, как отпускался предыдущий.

На основе полученных данных ученые смогли разработать список рекомендаций по улучшению скорости печати. Они призывают стараться не допускать ошибок, заранее нажимать нужные клавиши и научиться печатать слепым методом. Последнее делает исправление ошибок проще. Помогут в укреплении навыка и частые тренировки.

По имеющимся данным, средний пользователь способен набрать 52 слова в минуту. По сравнению со скоростью машинистов 1980-х годов этот показатель значительно ниже. Тогда люди могли набрать от 60 до 90 слов в минуту. У опытных делопроизводителей это количество доходило до 120 слов.