«Сколково» активизирует подготовку управленческих кадров для евразийских проектов

БОАО / Китай /, 8 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Московская школа управления «Сколково» реализует в последнее время новую программу по подготовке эффективных управленческих кадров для евразийских проектов. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал в воскресенье ректор образовательного учреждения Марат Атнашев.

"У нас довольно системная задача — мы плотно работаем с Китаем и рынком Азии, уже есть поток клиентов из КНР, — отметил он в ходе Азиатского экономического форума в Боао. — Свои обменные программы присылает целый ряд бизнес-школ Китая — это, пожалуй, самый быстрорастущий сегмент наших связей. Есть специфическая программа, мы ее делаем под евразийскую кооперацию".

По словам Атнашева, в последнее время в российских компаниях крайне нужны руководители, которые не абстрактно, но на практике будут понимать, что собой представляют Россия и Китай, прочие страны Евразии. «Помимо стандартных вещей: финансов, экономики и маркетинга, требуется культурный компонент: [учебная] программа будет начинаться в Швейцарии , далее проходить в Казахстане и Центральной Азии, много [образовательных] модулей в Москве , много в КНР», — пояснил он, уточнив, что уникальный проект запустили в ноябре прошлого года.

Продвижение проекта за рубежом

Как отметил ректор школы управления, теперь прилагаются усилия к тому, чтобы программа стала как можно более заметной за пределами РФ. «Рынок развивается активно, интерес как у российской, так и у китайской стороны весьма большой. Речь также идет о малом и среднем бизнесе, который хочет экспортировать [свою продукцию] на глобальные рынки», — подчеркнул он.

Гуанчжоу. Атнашев добавил, что благодаря проекту предприниматели начинают лучше вникать в вопросы глобальной стратегии. В качестве удачных примеров глобализации организаторы предлагают ознакомиться с опытом компаний континентальной Европы, в частности Германии , а также южных регионов Китая — городов Шэньчжэня

"Самое существенное, что мы делаем — даем людям пространство, где они получают возможность заняться стратегией — это как правило командная работа, когда трудится не один человек, — рассказал ректор школы. — Мы прорабатываем ресурсную базу. Например, приехать в КНР может почти любой, а вот устроить здесь успешный бизнес — это задача многолетняя".

Атнашев отметил, что заниматься организацией предпринимательской деятельностью в Азии можно с нуля, однако гораздо продуктивнее следовать уже наработанным схемам. «Мы взаимодействуем и с правительством, и со структурами [российского] МИД , чтобы все эти связи помогали бизнесменам двигаться [к поставленной цели]», — пояснил он.

Экспорт ценного продукта

По словам ректора, фактически Московская школа управления «Сколково» экспортирует один из наиболее дорогостоящих продуктов в России — высококачественное образование. Самая длительная программа из 18 модулей занимает полтора года, короткие — пару месяцев.

"Обменные модули с университетами и бизнес-школами могут проходить всего несколько дней. По-английски это называется Business in Russia ("Бизнес в России") и Business in China ("Бизнес в Китае") — вас погружают в среду, показывают культурный слой, знакомят с политическими и деловыми реалиями. Таким образом, чтобы вы могли быстро начать выстраивать какие-то связи", — добавил он.

Атнашев рассказал, что с момента запуска программы на обучение в Россию уже приехали более 500 китайских учащихся.

"Этот поток постоянно растет — большей частью речь идет не о студентах вузов, но о предпринимателях, у которых уже есть бизнес-планы. Интерес обоюдный — россияне тоже обращают все больше внимания на Китай, — пояснил ректор. — На этот форум [в Боао] я прибыл, чтобы понять [последние тенденции], что происходит. Одновременно мы представляем страну на панельных сессиях, а также встречаемся с представителями китайского бизнес-сообщества, заинтересованными во взаимодействии с Россией, с ректорами бизнес-школ КНР, которые хотят продолжать сотрудничество".

Он подчеркнул, что Китай настолько большой рынок, что каждый визит в эту страну сопровождается множеством продуктивных встреч и новых контактов. «По поводу работы с КНР у нас уже не ожидания, но план, в соответствии с которым мы развиваемся. Китай будет расти, Азия в целом, — при продвижении вперед мы стараемся фокусировать усилия, действовать шаг за шагом», — резюмировал он.