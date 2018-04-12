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Депутат Госдумы призвал думать о восстановлении Сирии, а не о возможной агрессии США
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Депутат Госдумы призвал думать о восстановлении Сирии, а не о возможной агрессии США 

ТАСС 50 минут назад
Фото: ТАСС
ХОМС (Сирия), 12 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, глава группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин считает необходимым сосредоточиться на вопросах восстановления Сирии, а не на обсуждении возможной агрессии США против этой страны.
"Какие бы ни складывались геополитические условия, основная задача России — в первую очередь, обеспечить мир и благополучие на сирийской земле", — сказал журналистам Саблин, который находится в Сирии во главе российской парламентской делегации. «И хотя американские эсминцы подходят к берегам Сирии, мы не обращаем на них абсолютно никакого внимания, потому что мы думаем сейчас о восстановлении Сирии, создании благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы. Американцы думают о том, как уничтожить, а Россия думает о том, как построить и создать», — подчеркнул он.
Программа визита делегации РФ предусматривает в том числе встречи с представителями сирийских деловых кругов. В ее составе — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, которая стала первым руководителем российского региона, посещающим Сирию с начала конфликта. Она намерена заключить соглашение между ХМАО и провинцией Хомс о сотрудничестве в различных областях, развитии экономических, культурных, образовательных связей.
10 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что по крайней мере один ракетный эсминец ВМС США отправился в направлении побережья Сирии после совещания в понедельник в Белом доме, посвященного якобы имевшей место химической атаке в городе Дума.
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