Весна, скворечники и дружба. Иностранцы ждут прилета птиц

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы совместно с управлением природными территориями ГПБУ «Мосприрода» и Дирекцией природной территории «Кузьминки-Люблино» отметил Международный день птиц.

Габона, Туркмении, Ливана, На экологический праздник в центр «Кузьминки» в этот раз пригласили необычных гостей — первокурсников Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина из Сенегала Кипра и других стран. Будущие ветеринары с интересом прослушали лекцию, угадывали голоса птиц, а затем с рвением взялись строить скворечники.

— В моей родной стране, — говорит студент Юсеф Салих из Ливана, — нет традиции делать дома для птиц. И это очень жаль. Я решил, что по приезде домой сразу сделаю скворечник, повешу его в соседнем парке. Мне кажется, что весной встречать пернатых новосельем — очень красивый обычай. Надеюсь, он приживется и в Ливане.

— Все скворечники, — рассказывает начальник отдела экологического просвещения и учета животных Дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» Осип Тунинский, — молодые люди раскрасили цветами своих национальных флагов. Для чего использовали только экологически чистые краски, которые никак не повредят птицам. Теперь в экоцентре появился «международный проспект дружбы», пока из 15 скворечников. Но со временем их будет больше.

На территории парка «Кузьминки-Люблино» площадью 1200 гектаров посчитать количество скворечников и кормушек практически невозможно. Ведь повесить их может каждый гость.

— Мало повесить кормушку, — продолжает Осип Тунинский, — нужно взять над ней шефство. Подкармливать птиц на постоянной основе, особенно в холодное время, чтобы не обмануть их ожидания. Хочу напомнить, что вбивать гвозди в деревья нельзя, необходимо прикручивать кормушки к стволу проволокой.

Синички, дятлы, поползни, воробьи, снегири не заставят себя ждать, быстро прилетят угоститься приготовленным для них кормом.

— Я очень рад, — делится впечатлениями марокканец Амин Минифта, — что некоторые птицы из моей страны скоро прилетят сюда. И может быть, кто-то из них будет жить в скворечнике, что построил я. Еще мне хочется их подкармливать, пусть прилетают.

Без визитеров кормушки не останутся, в столицу уже возвращаются зяблики, зарянки, трясогузки, славки, скворцы. А вот грачи в Москве — редкие гости.