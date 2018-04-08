Предприниматели интересуются льготами, образованием и арендой 

Более 1100 предпринимателей обратились за помощью к онлайн-помощнику Государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес» в социальной сети. Об этом рассказали в столичном Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства.
Новый онлайн-сервис начал работать пару недель назад. Он оперативно отвечает на вопросы пользователей.
— Онлайн-сервисы востребованы московскими предпринимателями, мы успешно работаем в этом направлении и предоставляем большое количество программ, — рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин. — Использование чатбота — новый для нас опыт. Интерес пользователей к подобному формату коммуникации очень высокий, поэтому в планах у нас развивать сервис с учетом интересов бизнес-аудитории.
Вопросы, которые задают пользователи, касаются ведения малого и среднего бизнеса в столице. «ВМ» выбрала три популярные темы, которые больше всего волнуют предпринимателей.
Про деньги
Наиболее популярными вопросами у предпринимателей стали меры поддержки малого и среднего бизнеса, вопросы поручительства, возможность получения субсидий и льгот. По этим темам поступило около 500 вопросов.
Про учебу
Также представители бизнеса интересовались дополнительным образованием. В онлайн-сервисе они узнавали о проводимых семинарах и мастер-классах, «Стартап-школе МБМ» и бесплатных курсах разговорного английского языка. Об этом пользователи спросили более 400 раз.
Про аренду
Важной темой, по мнению предпринимателей, стал вопрос аренды помещений, в том числе у города. С этим направлением связаны 380 вопросов, поступивших от горожан. Особенно пользователей интересовала возможность арендовать рабочее место в коллективном офисе.
КСТАТИ
Более полутора тысяч договоров о предоставлении субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса на общую сумму свыше двух миллиардов рублей правительство Москвы заключило на протяжении 2012–2017 годов. Город предоставляет субсидии, благодаря которым предприниматели могут компенсировать затраты на приобретение оборудования, финансовую аренду (лизинг), уплату части процентов по кредитам, а также на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.