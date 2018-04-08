Предприниматели интересуются льготами, образованием и арендой

Более 1100 предпринимателей обратились за помощью к онлайн-помощнику Государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес» в социальной сети. Об этом рассказали в столичном Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства.

Новый онлайн-сервис начал работать пару недель назад. Он оперативно отвечает на вопросы пользователей.

— Онлайн-сервисы востребованы московскими предпринимателями, мы успешно работаем в этом направлении и предоставляем большое количество программ, — рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин . — Использование чатбота — новый для нас опыт. Интерес пользователей к подобному формату коммуникации очень высокий, поэтому в планах у нас развивать сервис с учетом интересов бизнес-аудитории.

Вопросы, которые задают пользователи, касаются ведения малого и среднего бизнеса в столице. «ВМ» выбрала три популярные темы, которые больше всего волнуют предпринимателей.

Про деньги

Наиболее популярными вопросами у предпринимателей стали меры поддержки малого и среднего бизнеса, вопросы поручительства, возможность получения субсидий и льгот. По этим темам поступило около 500 вопросов.

Про учебу

Также представители бизнеса интересовались дополнительным образованием. В онлайн-сервисе они узнавали о проводимых семинарах и мастер-классах, «Стартап-школе МБМ» и бесплатных курсах разговорного английского языка. Об этом пользователи спросили более 400 раз.

Про аренду

Важной темой, по мнению предпринимателей, стал вопрос аренды помещений, в том числе у города. С этим направлением связаны 380 вопросов, поступивших от горожан. Особенно пользователей интересовала возможность арендовать рабочее место в коллективном офисе.

КСТАТИ