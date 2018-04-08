Самара присоединится к «Библионочи» 

Всероссийский фестиваль чтения «Библионочь» снова пройдёт в областном центре. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, поэтических чтениях, а также посетить книжные ярмарки. Так, например, в библиотеке им. Крупской планируется брейн-ринг «Волонтерство. Литература. Культура», «Литературная мафия» и благотворительная лотерея. Дата проведения ежегодной всероссийской акции — 21 апреля. Заявленная тема в 2018 году — «Магия книги». Организаторами акции выступают министерство культуры РФи портал культурного наследия и традиций России культура.рф.
Фото: «Библионочь — 2018»