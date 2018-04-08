Ещё
Самара присоединится к «Библионочи»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самара присоединится к «Библионочи» 

ТРК Губерния 32 минуты назад
Фото: ТРК Губерния
Всероссийский фестиваль чтения «Библионочь» снова пройдёт в областном центре. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, поэтических чтениях, а также посетить книжные ярмарки. Так, например, в библиотеке им. Крупской планируется брейн-ринг «Волонтерство. Литература. Культура», «Литературная мафия» и благотворительная лотерея. Дата проведения ежегодной всероссийской акции — 21 апреля. Заявленная тема в 2018 году — «Магия книги». Организаторами акции выступают министерство культуры РФи портал культурного наследия и традиций России культура.рф.
Фото: «Библионочь — 2018»
ТРК Губерния: последние новости
Жители Тольятти получили многотысячные квитанции за тепло Лиза Лабодина из Тольятти получила ещё один шанс для выхода в финал шоу "Голос. Дети" Самарец может лишиться бытовой техники из-за коммунальных долгов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность445
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН91
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1311
Волчкову в расцвете сил убил рак19
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию397
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение