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Сноубордист из Санкт-Петербурга погиб в Хибинах
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Сноубордист из Санкт-Петербурга погиб в Хибинах 

ТАСС 29 минут назад
МУРМАНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Сноубордист сорвался с необорудованного склона и погиб в Хибинах (Мурманская область). Как сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Мурманской области, речь идет о жителе Санкт-Петербурга 1977 года рождения. По факту гибели начата процессуальная проверка.
"Сноубордист поднялся на подъемнике на горнолыжный склон Большой Вудъявр и сошел на необорудованный склон, где сорвался и погиб", — сказали в ведомстве. Там добавили, что тело погибшего обнаружили спасатели. Другие подробности уточняются. На месте ЧП работают следователи.
В Хибинах располагается крупнейший горнолыжный центр региона.
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