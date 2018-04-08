Сноубордист из Санкт-Петербурга погиб в Хибинах

"Сноубордист поднялся на подъемнике на горнолыжный склон Большой Вудъявр и сошел на необорудованный склон, где сорвался и погиб", — сказали в ведомстве. Там добавили, что тело погибшего обнаружили спасатели. Другие подробности уточняются. На месте ЧП работают следователи.

В Хибинах располагается крупнейший горнолыжный центр региона.