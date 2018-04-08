Венгрия выбирает парламент: взгляд из Будапешта

Но только не в эти дни, когда в стране кипит ожесточенная, для Венгрии невиданная политическая борьба среди пяти политических партий и движений, стремящихся попасть в увешанные старинными портретами местных правителей стены. И весь Будапешт от аэропорта до самого центра заставлен портретами тех, кто рвется сюда, чтобы проводить именно ту политику, которая видится им наиболее благотворной для набирающей силу Венгрии. За последнее время экономический рост составил невиданные 4 процента, а ранее жесточайшая безработица снизалась до почти тех же 4,2 процента. Вот почему вполне логично, что самый вероятный кандидат на пост премьера — нынешний глава правительства Виктор Орбан . Необычная фигура. Человек, недавно запретивший даже наклеивать красные звезды на пивные бутылки, ибо они напоминают эпоху коммунизма-социализма, в то же время установил хорошие отношения с попавшей под санкции Россией и с ее руководителями. Связи развиваются, и Виктор Орбан старается игнорировать замечания европейских чиновников из Брюсселя , «советующих» ему поменьше критиковать политику ЕС , да и НАТО . «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Орбана консервативен, он идет своим собственным путем. И, знаю это твердо, когда бывшие высшие руководители Венгрии советуют премьеру: «Виктор, будь с Брюсселем помягче», тот в большинстве случаев игнорирует эти подсказки.

И предвыборную кампанию ФИДЕС построил на требовании прекратить навязывать Венгрии беженцев из далеких стран и на запрете деятельности в НПО, финансируемых американским миллиардером Соросом . Ну, с беженцами понятно: в отличие от многих европейских столиц их характерные лица увидишь в Будапеште редко. ФИДЕС и его лидер настояли: чужестранцы «размоют» христианское единство страны, привнеся не только чуждую религию, но и возможную исламизацию. С консервативными постулатами даже его противники если не согласились, то приняли, и что по Буде, что по Пешту можно, как и прежде, спокойно прогуливаться в любое время дня и ночи.

А вот с миллиардером венгерского происхождения Соросом — сложнее. Тот бежал от нацистов и неизбежного гетто в США . Сколотил с помощью разных, в том числе и спекулятивных методов громадное состояние. И в свои солидные 87 лет пытается влиять на политику стран Восточной Европы. Цветные революции — это и его рук дело. А в Венгрии одно время он чувствовал себя хозяином, не без успеха навязывая собственную волю предшественникам Орбана. Но не нынешнему премьеру. Орбан заявляет, что в случае победы ФИДЕС НПО, насаженные Джорджем Соросом в Венгрии, будут вынуждены уйти. А Сорос для него никакой не указ, ибо настоящий закон, касающийся прекращения — или резкого ограничения — деятельности Сороса и его помощников-приспешников, будет принят уже вскоре после неминуемой, по мнению Орбана, победы ФИДЕС на выборах. Коллеги Орбана даже насчитали, сколько конкретно людей работают в Венгрии на Сороса. Вышло около двух тысяч, а на огромном митинге сторонников нынешнего премьера было объявлено: они готовят государственный переворот. И лозунг «Остановите Сороса!» — это и призыв к мирной, тихой и обеспеченной жизни. Она-то как раз и устраивает около 60 процентов венгров, не принимающих политику Сороса, его НПО и особенно финансируемых им высших учебных венгерских заведений.

Более 8 миллионов венгров имеют право отдать голоса за 199 депутатских мест в парламенте

Основной соперник Орбана — оппозиционная партия «Йоббик» — гораздо более трепетно относится к требованиям Брюсселя, в том числе и к его санкционной антироссийской политике. Здесь не против того, чтобы количество «гостей» из далеких стран резко возросло по сравнению с той тысячей, на которой настоял премьер. Они все же более терпимы к Соросу. Более 8 миллионов венгров имеют право отдать голоса за 199 депутатских мест в парламенте. Чтобы быть там представленными, партиям предстоит преодолеть пятипроцентный барьер. Первые итоги выборов стали известны после подписания номера в печать.