Светлое Христово воскресение: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Отечественные звезды по традиции поздравили в Instagram своих подписчиков и поделились теплыми праздничными снимками.

«Светлый, благостный день! Желаю каждому провести остаток дня так же волшебно. 🕊 Поздравляю всех православных людей со светлым праздником Пасха! Христос Воскрес💙», — написала Мария Шумакова

«С праздником, мои хорошие 🙏🏻 Пусть в ваших семьях всегда царит любовь и гармония ❤️ Пусть ангелы 👼🏻 оберегают и защищают вас от всех невзгод 🙏🏻 Берегите себя и своих близких 🙏🏻 Христос Воскресе 🙏🏻», — написала Ольга Бузова

Тутта Ларсен показала, как в ее семье проходили «яичные бои».

««В глухих Судьбинах, В земных Глубинах, В веках, В народах, В сплошных Синеродах Небес — Да пребудет Весть: — «Христос Воскрес!» — Есть. Было. Будет.» АНДРЕЙ БЕЛЫЙ Да будет Благоденствие в наших душах, Мир в наших домах и Счастье в наших семьях) Со светлым Праздником Пасха 🔔🐣 ⛪️🕯🙏) Христос Воскресе…», — написала Ольга Кабо

«Родные мои! С чувством глубокой радости и от всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой Господней!🌿🕊 Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. Христос Воскресе!» — написала Зара.

«Дорогие мои друзья, которые сегодня отмечают светлый праздник Пасхи! Я шлю вам самые теплые пожелания мира и добра! Пусть люди вокруг вас живут без злобы и зависти, пусть с вами всегда поступают по чести и совести, пусть свет правды и добра всегда освещает ваш путь! С праздником вас!» — написала Жасмин.

Николай Басков записал для фолловеров короткое поздравительное видео: «С праздником Светлой пасхи! Будьте счастливы и благодарите Бога за каждый день 🙏».

Елена Захарова поделилась кадрами из Сретенского мужского монастыря, где прошла праздничная служба.

Актриса Дарья Мельникова опубликовала фрагмент праздничной песни от ее супруга Артура Смольянинова : «Позитивная песня в Пасхальный день от АС Смольянинова „Все будет хорошо!“ главное, помните, что ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!».

Саша Project поделилась фрагментом пасхальной службы в одном из столичных храмов, а певица МакSим показала, как проходят репетиции церковного хора.

Яна Рудковская поделилась традиционным фото с хештегом #рубрикамоизавтраки: «Христос Воскресе🙏🏻Всех православных со светлым праздником Пасхи!Всем мира и добра».

«Поздравляю всех православных со светлым праздником Пасхи! ✨ Помню, как в 👧🏼детстве, наши соседи пекли куличи и приносили их вместе с крашенными яйцами к нам домой 🙏🏻. И я с нетерпением каждый год ждала этого праздника, не понимая ни значения, ни смысла его. Мне было необыкновенно радостно получать и кушать пасхальные куличи и разглядывать разноцветные 🥚яйца. Так это было 🙌🏻 здорово ☺️. Во время мусумальнских праздников мы пекли #лакумы и угощали ими православных соседей (и еврейских тоже ☺️). В одном подъезде у нас жили семьи разных конфесиий, и мы с радостью делились друг с другом угощениями, и тепло поздравляли с праздниками. Всем светлой Пасхи 💓💓💓. P. S. Специально для тех, кто так настойчиво задаёт мне вопрос о том, какой же религии я всё-таки придерживаюсь. У меня одна религия — ЛЮБОВЬ», — написала Сати Казанова

Анастасия Костенко также поделилась праздничным фото: «Душа ликует, ведь сегодня один из моих самых любимых праздников! Поздравляю вас с Великим Чудом из Чудес, с Воскресением Христовым! 🙏🏻❤️ Любви, светлого озарения, вдохновения, здоровья и мира🙏🏻ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!».

«… и сказал император Марии— этого не может быть, так же как это яйцо в твоей руке никогда не может стать красным…Христос Таинственно воскрес! Добрых и верных людей рядом, мира в душе, хороших вестей и Чуда!» — написала Любовь Толкалина

Поздравляю со Светлым Праздником Воскресения Христова! В этот радостный день хочется пожелать мира и добра. Желаю, чтоб все печали, сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» — поздравил Сергей Жуков

Фото: instagram