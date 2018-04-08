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Канал «360 Подмосковье» стал победителем медиаконкурса «Чистая страна»
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Канал «360 Подмосковье» стал победителем медиаконкурса «Чистая страна» 

360tv.ru 33 минуты назад
Телеканал «360 Подмосковье» одержал победу в первом медиаконкурсе по освещению реформы в сфере обращения с отходами в номинации «Лучший видеосюжет». Организатором выступила ассоциация «Чистая страна».
Как сообщил исполнительный директор ассоциации Руслан Губайдуллин, сегодня мы являемся свидетелями глобальных перемен в мусорной отрасли. Они затронут не только профессиональное сообщество, но и всех россиян. Оптимизируются процессы сбора и транспортировки и утилизации отходов, на каждом этапе вводится жесткий контроль.
Награждение победителей пройдет 11 апреля в ходе VII Межведомственного круглого стола по взаимодействию власти и бизнеса в сфере обращения с отходами.
Напомним, реформа отрасли обращения с отходами должна завершиться к 1 января 2019 года. Сегодня уже в 42 субъектах выбраны 87 региональных операторов. Конкурсы объявлены еще в 53 субъектах.
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