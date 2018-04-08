Паводок: города превращаются в острова

Большую часть бескрайней России взяла в свои объятия весна. Да так, что в них некоторые регионы и утонули. В буквальном смысле. В зоне подтопления — десятки населенных пунктов. По данным МЧС России, вода в реках Сибири и Дальнего Востока, а также юга страны и в центре может стать выше. Особенно трудно в Волгоградской области . Там — режим чрезвычайной ситуации. Как жители и спасатели справляются с весенними паводками?

Еще полдня назад они считали себя горожанами, а теперь живут на острове. Районный центр Елань. Река Терса. Самый высокий подвесной мост — вода «съедает» и его.

Беженка с Украины Ася Николаевна четвертые сутки «заперта» водой. Спасатели прорывались к ней не без риска, через торосы и подвижный лед.

Последний раз здесь так затапливало в 1995-м. Но старожилы вспоминают: раз в восемь лет реки здесь выходят из берегов.

Полноводье реки Терса из-за сильнейшего паводка отрезало частный сектор от основной части города Елань и поделила его на островки. Адресная помощь всем нуждающимся — вода и медикаменты — оказывается силами МЧС и специально прибывшими на помощь спасателями из соседней Саратовской области

С высоты птичьего полета видны масштабы паводка. В селе Дуброво Владимир Скороходов спасает последнее имущество. Хату не спасти — глиняный фундамент подмыло. Тыква дрейфует по дому. Владимир спешит к кроликам, иначе утонут.

Кроликов — на крышу — это последнее пристанище. Надежда, чудо — и вода не поднимется выше. Сосед Александр Самойлов на лодке спасает кур.

Ледяные пробки МЧС Волгограда мониторит с воздуха. Потом, чтобы пробить ледяной панцирь и дать ход воде, закладывают взрывчатку. Вода после взрыва пошла, значит, уровень ее упадет. Но не сразу и не везде.

Светлана из Вязовки живет одна и дом, несмотря на риск, не бросает.

Спасатели на воде готовы эвакуировать каждого, кто обратился за помощью, позвонил в Службу спасения. Но таких почему-то не так уж и много.

И это небезопасно. Уже девять районов Волгоградской области находятся в зоне действия паводка — это почти пятьдесят населенных пунктов и более двух тысяч жителей. Власти и спасатели делают все возможное, но у стихии свои планы на ближайшие две недели, и их придется пережить.