Итоги недели: обыски в администрации Кирова, суицид в СИЗО и недетские «шалости»

В четверг, 5 апреля, в Кирове прошли обыски в Департаменте образования города, в ходе которых была осуществлена выемка документов.

Об этом сообщили в Следственном комитете по Кировской области.

Глава администрации Илья Шульгин отметил, что затребованные документы были предоставлены департаментом в добровольном порядке, а обысков, как таковых, в кабинетах руководства и сотрудников департамента не проводилось.

Проверка органами шла в рамках факта нецелевого расходования бюджетных средств, выделенных на питание и содержание детей в дошкольных детских учреждениях в 2015 — 2016 годах. Напомним, в конце января текущего года Контрольно-счетная палата города Кирова и УБЭП нашли нарушения в системе детского питания. Предварительный ущерб бюджету МО «Город Киров» составил не менее 9 миллионов рублей.

В ходе расследования были проверены Департамент образования МО «Город Киров», МКУ «Центр ресурсного обеспечения», МКУ «Комбинат продовольственного и социального питания», а также МКУ «Централизованная бухгалтерия».

«В ходе обысков изъята необходимая документация, на основе которой назначена судебная бухгалтерская экспертиза. По результатам проведения экспертизы будет установлена конкретная сумма денежных средств, потраченных на цели, не соответствующие условиям их получения, а также должностные лица Департамента образования МО «Город Киров» и подведомственных ему учреждений, допустившие нецелевое расходование денежных средств», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В ходе расследования уголовного дела будет дана юридически-правовая оценка действиям каждого ответственного лица.

17-летняя девушка умерла в реанимации после попытки суицида в кировском СИЗО. Туда она попала после того, как была задержана с наркотиками. Девушку могли осудить на 10 лет колонии. Она пробыла в СИЗО один день и попыталась покончить с собой.

«Сотрудники изолятора, обнаружившие девушку в бессознательном состоянии, вызвали «скорую помощь» и до её приезда проводили реанимационные мероприятия. Девушка была вывезена в лечебное учреждение, где ей оказывалась медицинская помощь в полном объёме. Несмотря на проведённые мероприятия, врачом реаниматологом лечебного учреждения была констатирована смерть подозреваемой», — сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Кировской области.

Попытка суицида девушки оказалась для нее «успешной». Сейчас по данному факту проводится служебная проверка, а так же возбуждено уголовное дело.

Недетские «шалости»

Несовершеннолетняя дочь главы администрации города в Кировской области выложила в сеть интимное фото и тем самым разозлила верующих.

городе Сосновка Вятскополянского района разгорелся скандал: 16-летняя дочь главы администрации города выложила в Instagram провокационную фотографию. На ней девушка прикрывает грудь Библией, снабдив фото нецензурным комментарием. Позже кадр был удалён из соцсетей, однако сохранились его скриншоты.

Отец девушки заявил, что не видит в действиях дочери религиозной неприязни:

«Я мусульманин, моя жена — православная. В нашей семье празднуются как мусульманские, так и православные праздники, какого-то религиозного культа нет. В 16 лет у детей ветер в голове, дочь даже не подумала о возможных последствиях, — поясняет он. — Я с ней провёл беседу, с ней также поговорят и сотрудники органов. Думаю, они смогут сильнее повлиять на подростковый мозг».

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов назвал несовершеннолетнюю дочь главы города «разболтанной девицей». Милонов отметил, что девочка «заслуживает ремня» и предложил ее отцу выпороть дочь. Что касается самого чиновника, то, по мнению Милонова, он «не справляется со своими обязанностями», поскольку «не может воспитать своего ребенка».

Следственный комитет проводит проверку по признакам оскорбления чувств верующих.

Общеобластные задачи

В Кировской области планируют построить 8 мусоросортировочных заводов и станций до 2021 года.

Областной минфин согласовал соответствующую заявку на участие в федеральной программе. Средства должны пойти на разработку в 2019-2021 годах проектной документации и непосредственно само строительство.

Как отметили в ведомстве, в распределительных пунктах будет осуществляться разделение твёрдых коммунальных отходов на вторичные ресурсы и отходы, которые не подлежат дальнейшей утилизации.

А пока в Кировской области отмечен дефицит врачей и огромные долги. КСП проверила больницы Кировской области.

Согласно итогам проверки, из-за отсутствия специалистов дорогое оборудование простаивало в больницах Верхнекамского и Куменского районов. При этом Кировская область на начало 2018 года испытывала большой дефицит врачей и среднего медперсонала. Причем за 2017 год укомплектованность штатных должностей врачами сократилась на 12,2%, а медперсонала — на 10,9%. В общей сложности региону не хватало более 900 медработников. Испытывают медучреждения и дефицит необходимого медицинского оборудования.

Согласно выводам ревизоров, размер долга по кредитам медучреждений так же увеличился в 1,5 раза или на 256,1 млн рублей. На 1 января 2018 года общий объем кредиторской задолженности достиг 1,1 млрд рублей. При этом просроченная задолженность медучреждений составляла 120 млн рублей.

Добавим, в КСП также подсчитали, что недофинансирование областным бюджетом Территориальной программы обязательного медицинского страхования за 2013-2017 годы превысило 11 млрд рублей.

Ну и о позитивном

Названы имена победителей конкурса «Учитель года Кировской области — 2018».

В 2018 году конкурс проводился по семи номинациям, в нем приняли участие 52 педагога из Кирова и районов области. Победители были награждены дипломами, специальным призом «Хрустальный пеликан» и премией Правительства области в размере 100 тысяч рублей каждая. В 2018 — 2019 годах они будут представлять регион на всероссийских конкурсах педагогического мастерства, в том числе «Учитель года России», «Педагог-психолог России», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель России».

Добавим, призёры конкурса были награждены дипломами министерства образования области и специальным призом «Малый пеликан». Всем конкурсантам вручены свидетельства участников и призы-сертификаты.

Какой будет следующая неделя — узнаем уже совсем скоро.