Как отмечали праздник Светлой Пасхи российские звезды

8 апреля в этом году христиане отмечают день Светлой Пасхи. Многие российские знаменитости поздравили поклонников с праздником, а также рассказали, как встретили этот день они.

Певица Анита Цой поделилась с поклонниками видеопоздравлением. Судя по зеленому ландшафту вокруг, артистка сейчас находится где-то в теплых краях, в геолокациях значится «Европа». В какой именно европейской стране сейчас отдыхает певица, она не уточнила.

Христос воскресе! #пасха

Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy)

8 Апр 2018 в 3:36 PDT А вот шоумен Александр Ревва свое местоположение скрывать не стал, отправив видеопоздравление из Дрездена . Вместе с Реввой к поклонникам обратился и другой известный актер, шоумен и КВНщик Михаил Галустян

Со Светлой Пасхой! #всемдобРА #любовь #МиР Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov)

8 Апр 2018 в 4:44 PDT Фотографию с отдыха выложил и певец Николай Басков из Греции . Он не только поздравил поклонников с праздником, но и показал, как в местечке Пелекас на пасхальный обед готовили баранину.

С праздником Светлой пасхи! Будьте счастливы и благодарите Бога за каждый день

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

8 Апр 2018 в 6:22 PDT Широко известная в том числе и благодаря своей странице в Instagram певица и телеведущая Ольга Бузова тоже не осталась в стороне от общих поздравлений.

«С праздником, мои хорошие. Пусть в ваших семьях всегда царит любовь и гармония. Пусть ангелы оберегают и защищают вас от всех невзгод. Берегите себя и своих близких. Христос Воскресе», написала она в социальной сети, прикрепив фото с одного из своих концертов.

С праздником мои хорошие Пусть в ваших семьях всегда царит любовь и гармония Пусть ангелы оберегают и защищают вас от всех невзгод Берегите себя и своих близких Христос Воскресе

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

8 Апр 2018 в 5:00 PDT «Пасхальную» фотографию увидели и поклонники нынешней жены футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии (в девичестве Костенко).

«Душа ликует, ведь сегодня один из моих самых любимых праздников! Поздравляю вас с Великим Чудом из Чудес, с Воскресением Христовым! юбви, светлого озарения, вдохновения, здоровья и мира. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!», написала она.

Душа ликует, ведь сегодня один из моих самых любимых праздников! Поздравляю вас с Великим Чудом из Чудес, с Воскресением Христовым! Любви, светлого озарения, вдохновения, здоровья и мира ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! #светлаяпасха #пасха #ХристосВоскресе #чудо

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)

8 Апр 2018 в 4:21 PDT А вот ряд российских знаменитостей провели этот день с семьей. Так, певец и композитор Игорь Николаев опубликовал фотографию, где он с мамой, женой Юлией Проскуряковой и дочерью Никой сидят на кухне.

«Приехала мама, привезла кулич, яйца и творожную Пасху! Нике всё понравилось! Нам тоже!) С ПРАЗДНИКОМ! МИРА ВАШИМ СЕМЬЯМ!», — написал Николаев.

Приехала мама, привезла кулич, яйца и творожную Пасху! Нике всё понравилось! Нам тоже!) С ПРАЗДНИКОМ! МИРА ВАШИМ СЕМЬЯМ! #игорьниколаев @uliaveronika #никаниколаева #верониканиколаева #бабушкасвета #мама #пасхахристова #светлананиколаева

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

8 Апр 2018 в 3:57 PDT Семейными снимками традиционно делится и артист Максим Галкин . В этот раз он поздравил подписчиков фотографией детей Гарри и Лизы, рядом с которыми стоят корзинки, наполненные пасхальными сладостями.

Со Светлой Пасхой! Христос Воскресе!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

8 Апр 2018 в 12:54 PDT Кстати, за пару дней до этого, в Страстную Пятницу, супруга Галкина примадонна Алла Пугачева опубликовала видео, на котором она вместе с Гарри и Лизой красит пасхальные яйца.

Страстная пятница. Красим Пасхальные яйца.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

6 Апр 2018 в 12:11 PDT О семейном праздновании Светлой Пасхи рассказала и модель и телеведущая Наталья Водянова , выложившая в Сеть фото, как она с мужем и тремя детьми посещает храм в Париже.

Easter we are ready for you #theorthodoxway. Готовы встречать Пасху С Праздником всех

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

7 Апр 2018 в 10:26 PDT Христос Воскресе!

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

8 Апр 2018 в 3:55 PDT Parenthood lesson 101: when your kids show too much love, they probably want something. Когда я в детстве спрашивала мою маму так ласково, ласково «Маааааам, ты меня любишь?» то она спрашивала в ответ «Что ты хочешь?»Мне до моей мамы далеко

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

8 Апр 2018 в 7:14 PDT Видео из Храма поделилась и актриса Елена Захарова , пожелав всем Божьей благодати и процветания.

С Праздником Светлой Пасхи! Божьей Благодати и Процветания всем! Слава Богу за все! #сретенскиймужскоймонастырь #пасха #благодать

Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57)

8 Апр 2018 в 4:43 PDT Великая Суббота! С Благовещением! Пусть в вашей жизни будет больше добрых вестей! В ожидании Светлой Пасхи! #сретенскиймужскоймонастырь #весна #благовещение #еленазахарова

Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57)

7 Апр 2018 в 11:52 PDT А телеведущая Дана Борисова рассказала, как ходила в храм вместе с дочерью Полиной, а также пожелала всем своим подписчикам быть такими же счастливыми, как она.

С пасхальным куличом и тортом от @cakebutik сходили в храм с любимой доченькой Полиночкой @polinaaxenova2007, моим ангелом. Тортик оставили в церкви, а Пасху забрали домой)))) Я счастлива, всех Вас, мои любимые, с Наступающим светлым праздником, дай Бог вам в этот праздник быть такими счастливыми и с таким же душевным спокойствием, как у меня))) #данаборисова #ледисовершенство #яверю

Публикация от Дана Борисова (@danaborisova_official)

7 Апр 2018 в 10:07 PDT Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию иконы и пасхального кулича, подписав ее «Христос воскресе! Радости вам всем и добра».

Христос воскресе! Радости вам всем и добра. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #phuket #maikhaodreamvilla #maikhaodreamvillaresortandspa

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

7 Апр 2018 в 7:44 PDT Снимками пасхальных сладостей также поделилась певица Ирина Дубцова

ХРИСТОС ВОСКРЕС! Со светлым праздником Пасхи

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)

8 Апр 2018 в 3:08 PDT ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ