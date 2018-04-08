Как отмечали праздник Светлой Пасхи российские звезды 

8 апреля в этом году христиане отмечают день Светлой Пасхи. Многие российские знаменитости поздравили поклонников с праздником, а также рассказали, как встретили этот день они.
Певица Анита Цой поделилась с поклонниками видеопоздравлением. Судя по зеленому ландшафту вокруг, артистка сейчас находится где-то в теплых краях, в геолокациях значится «Европа». В какой именно европейской стране сейчас отдыхает певица, она не уточнила.
Христос воскресе! #пасха
Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy)
8 Апр 2018 в 3:36 PDT А вот шоумен Александр Ревва свое местоположение скрывать не стал, отправив видеопоздравление из Дрездена. Вместе с Реввой к поклонникам обратился и другой известный актер, шоумен и КВНщик Михаил Галустян.
Со Светлой Пасхой! #всемдобРА #любовь #МиР Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov)
8 Апр 2018 в 4:44 PDT Фотографию с отдыха выложил и певец Николай Басков из Греции. Он не только поздравил поклонников с праздником, но и показал, как в местечке Пелекас на пасхальный обед готовили баранину.
С праздником Светлой пасхи! Будьте счастливы и благодарите Бога за каждый день
Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)
8 Апр 2018 в 6:22 PDT Широко известная в том числе и благодаря своей странице в Instagram певица и телеведущая Ольга Бузова тоже не осталась в стороне от общих поздравлений.
«С праздником, мои хорошие. Пусть в ваших семьях всегда царит любовь и гармония. Пусть ангелы оберегают и защищают вас от всех невзгод. Берегите себя и своих близких. Христос Воскресе», написала она в социальной сети, прикрепив фото с одного из своих концертов.
С праздником мои хорошие Пусть в ваших семьях всегда царит любовь и гармония Пусть ангелы оберегают и защищают вас от всех невзгод Берегите себя и своих близких Христос Воскресе
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
8 Апр 2018 в 5:00 PDT «Пасхальную» фотографию увидели и поклонники нынешней жены футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии (в девичестве Костенко).
«Душа ликует, ведь сегодня один из моих самых любимых праздников! Поздравляю вас с Великим Чудом из Чудес, с Воскресением Христовым! юбви, светлого озарения, вдохновения, здоровья и мира. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!», написала она.
Душа ликует, ведь сегодня один из моих самых любимых праздников! Поздравляю вас с Великим Чудом из Чудес, с Воскресением Христовым! Любви, светлого озарения, вдохновения, здоровья и мира ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! #светлаяпасха #пасха #ХристосВоскресе #чудо
Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)
8 Апр 2018 в 4:21 PDT А вот ряд российских знаменитостей провели этот день с семьей. Так, певец и композитор Игорь Николаев опубликовал фотографию, где он с мамой, женой Юлией Проскуряковой и дочерью Никой сидят на кухне.
«Приехала мама, привезла кулич, яйца и творожную Пасху! Нике всё понравилось! Нам тоже!) С ПРАЗДНИКОМ! МИРА ВАШИМ СЕМЬЯМ!», — написал Николаев.
Приехала мама, привезла кулич, яйца и творожную Пасху! Нике всё понравилось! Нам тоже!) С ПРАЗДНИКОМ! МИРА ВАШИМ СЕМЬЯМ! #игорьниколаев @uliaveronika #никаниколаева #верониканиколаева #бабушкасвета #мама #пасхахристова #светлананиколаева
Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)
8 Апр 2018 в 3:57 PDT Семейными снимками традиционно делится и артист Максим Галкин. В этот раз он поздравил подписчиков фотографией детей Гарри и Лизы, рядом с которыми стоят корзинки, наполненные пасхальными сладостями.
Со Светлой Пасхой! Христос Воскресе!
Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)
8 Апр 2018 в 12:54 PDT Кстати, за пару дней до этого, в Страстную Пятницу, супруга Галкина примадонна Алла Пугачева опубликовала видео, на котором она вместе с Гарри и Лизой красит пасхальные яйца.
Страстная пятница. Красим Пасхальные яйца.
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
6 Апр 2018 в 12:11 PDT О семейном праздновании Светлой Пасхи рассказала и модель и телеведущая Наталья Водянова, выложившая в Сеть фото, как она с мужем и тремя детьми посещает храм в Париже.
Easter we are ready for you #theorthodoxway. Готовы встречать Пасху С Праздником всех
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
7 Апр 2018 в 10:26 PDT Христос Воскресе!
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
8 Апр 2018 в 3:55 PDT Parenthood lesson 101: when your kids show too much love, they probably want something. Когда я в детстве спрашивала мою маму так ласково, ласково «Маааааам, ты меня любишь?» то она спрашивала в ответ «Что ты хочешь?»Мне до моей мамы далеко
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
8 Апр 2018 в 7:14 PDT Видео из Храма поделилась и актриса Елена Захарова, пожелав всем Божьей благодати и процветания.
С Праздником Светлой Пасхи! Божьей Благодати и Процветания всем! Слава Богу за все! #сретенскиймужскоймонастырь #пасха #благодать
Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57)
8 Апр 2018 в 4:43 PDT Великая Суббота! С Благовещением! Пусть в вашей жизни будет больше добрых вестей! В ожидании Светлой Пасхи! #сретенскиймужскоймонастырь #весна #благовещение #еленазахарова
Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57)
7 Апр 2018 в 11:52 PDT А телеведущая Дана Борисова рассказала, как ходила в храм вместе с дочерью Полиной, а также пожелала всем своим подписчикам быть такими же счастливыми, как она.
С пасхальным куличом и тортом от @cakebutik сходили в храм с любимой доченькой Полиночкой @polinaaxenova2007, моим ангелом. Тортик оставили в церкви, а Пасху забрали домой)))) Я счастлива, всех Вас, мои любимые, с Наступающим светлым праздником, дай Бог вам в этот праздник быть такими счастливыми и с таким же душевным спокойствием, как у меня))) #данаборисова #ледисовершенство #яверю
Публикация от Дана Борисова (@danaborisova_official)
7 Апр 2018 в 10:07 PDT Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию иконы и пасхального кулича, подписав ее «Христос воскресе! Радости вам всем и добра».
Христос воскресе! Радости вам всем и добра. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #phuket #maikhaodreamvilla #maikhaodreamvillaresortandspa
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
7 Апр 2018 в 7:44 PDT Снимками пасхальных сладостей также поделилась певица Ирина Дубцова.
ХРИСТОС ВОСКРЕС! Со светлым праздником Пасхи
Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)
8 Апр 2018 в 3:08 PDT ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
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