В Салехарде Благодатный огонь зажгли в храме Петра и Павла

Праздничная служба началась в субботу вечером. Во время полунощной верующие попрощались с плащаницей, и она вернулась на алтарь. К полуночи прихожане совершили крестный ход вокруг храма. И потом раздался долгожданный возглас: «Христос воскрес!»

Утром самолетом в Салехард доставили Благодатный огонь в двух лампадках. В 8.30 его встретил в храме архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский

Николай. В центре храма он открутил крышку капсулы, засветил свечу и перенёс огонь в алтарь. Там он возжёг два факела по 33 свечи в каждом — в память о земных годах

Куличи и пасхальные яйца освящали на улице. Погода стояла хорошая, и многие просили обильнее окропить их святой водой.

Во время службы в храме пел детский хор. А после заутрени здесь же состоялся концерт духовной музыки академического хора под руководством Надежды Прыжанковой.