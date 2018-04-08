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В Салехарде Благодатный огонь зажгли в храме Петра и Павла
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В Салехарде Благодатный огонь зажгли в храме Петра и Павла 

Красный Север 47 минут назад
Фото: Красный Север
Праздничная служба началась в субботу вечером. Во время полунощной верующие попрощались с плащаницей, и она вернулась на алтарь. К полуночи прихожане совершили крестный ход вокруг храма. И потом раздался долгожданный возглас: «Христос воскрес!»
Утром самолетом в Салехард доставили Благодатный огонь в двух лампадках. В  8.30 его встретил в храме архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский
Николай. В центре храма он открутил крышку капсулы, засветил свечу и перенёс огонь в  алтарь. Там он возжёг два факела по 33 свечи в каждом — в память о земных годах
Иисуса. Вернувшись, благословил собравшихся.
Куличи и пасхальные яйца освящали на улице. Погода стояла хорошая, и многие просили обильнее окропить их святой водой.
Во время службы в храме пел детский хор. А после заутрени здесь же состоялся концерт духовной музыки академического хора под руководством Надежды Прыжанковой.
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