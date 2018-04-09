«Почта России» самостоятельно займется тестированием дронов для доставки посылок

В начале апреля в Бурятии неудачей завершился первый в России опыт по доставке почтовых отправлений беспилотником. Аппарат должен был доставить груз из Улан-Удэ село Тарбагатай , расположенное в 65 км к юго-западу от столицы республики. За запуском аппарата в качестве приглашенных гостей наблюдали глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов. Но сразу после взлета дрон врезался в здание.

"Теперь уже совершенно точно не отвертеться и придется этим вопросом заниматься", — ответил Подгузов на вопрос, продолжит ли «Почта России» тестирование дронов для доставки посылок. «Нас действительно пригласили на презентацию дрона, к которому присоединили коробку, в которую должны были положить посылку, — рассказал глава компании. — Краш-тест прошел успешно».

По словам Подгузова, теперь «Почта России» будет активно заниматься этим вопросом самостоятельно. «Мы выберем и исполнителя работ, определим те маршруты, где действительно необходимо задействовать такого рода летательные аппараты. И проведя, наверно, не менее сотни соответствующих испытаний, доложим журналистскому сообществу и всем гражданам нашей страны о том, как мы этот вопрос решаем в „Почте России“, — отметил он.