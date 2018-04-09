«Почта России» сама будет тестировать дроны для доставки посылок

В начале апреля в Улан-Удэ прошло первое в РФ испытание доставки почты беспилотником, которое закончилась неудачей — вскоре после взлета аппарат упал на землю. Тестирование проводилось производителем БПЛА — компанией «Рудрон/Экспедитор 3М», а представители «Почты России» были приглашены в качестве гостей. Причиной неудачи производитель назвал нештатное отключение электронного оборудования.

"Нас действительно пригласили на презентацию дрона (в Улан-Удэ — ред.), к которому присоединили коробку, в которую должны были положить посылку. Краш-тест прошел успешно, коробка не пострадала", — пошутил Подгузов.

По словам гендиректора «Почты России», теперь компания займется тестами самостоятельно. «Теперь уже совершенно точно не отвертеться, придется этим вопросом заниматься. Мы теперь займемся активно этим вопросом, уже самостоятельно. Выберем исполнителя работ, определим те маршруты, где действительно необходимо задействовать такого рода летательные аппараты, и проведя, наверно, не менее сотни соответствующих испытаний, доложим журналистскому сообществу и всем гражданам нашей страны о том, как мы этот вопрос решаем в „Почте России“, — сказал Подгузов.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что в России с учетом географических и климатических особенностей целесообразно использование беспилотников для доставки почты.

»Почта России" — молодец, что это делает, потому что если бы мы были компактным государством, как Сингапур или Люксембург , там не нужно было бы ничего использовать, там просто можно автомобилем или каким-то другим транспортом это довезти. А у нас зачастую проблема такая: мы даже самолетом добрасываем груз за 3-4-5 дней до центра субъекта, а дальше у нас большая проблема доставки его на расстояние, ориентировочно, 100 км. Поэтому, как только появится реально работающая надежная технология недорогой (подчеркиваю) доставки таких грузов, то «Почта» точно будет крупным ее заказчиком", — сказал министр.

Он также напомнил, что на прошлой неделе в Иннополисе ( Татарстан ) прошло успешное тестирование беспилотника для доставки почты.

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