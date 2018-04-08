От бумажного уведомления о посылке можно отказаться

Новые правила позволяют пользователю услуг почтовой связи выбрать альтернативные способы оповещения о поступлении в его адрес отправлений, например через смс на телефон, push-уведомления в мобильном приложении или письмо на электронную почту (e-mail).

С 9 апреля до 15 дней сокращается срок хранения посылок в отделениях почтовой связи

Приказ закрепляет возможность выдачи почтового отправления с идентификацией пользователя с помощью информационно-коммуникационных технологий без предъявления удостоверения личности и заполнения типового извещения, отметили в «Почте России». Тем, кто выбрал электронное уведомление о получении посылки или заказного письма, не нужно заполнять бумажный бланк с паспортными данными и предъявлять сам документ.

Например, во всех отделениях «Почты России» в Москве Московской области клиенты уже могут получить отправления, не требующие оплаты, с помощью простой электронной подписи. Это позволяет сократить в пять раз сроки выдачи почты и отказаться от заполнения бумажных извещений. Надо один раз прийти в отделение, заполнить заявление о получении электронных извещений, указав паспортные данные и номер мобильного телефона. Сервис предоставляется бесплатно.

При получении посылки необходимо назвать оператору свой номер телефона или трекинг номер отправления. Получателю придет смс с кодом подтверждения, который надо назвать оператору.

Кроме того, с 9 апреля до 15 дней сокращается срок хранения посылок в отделениях почтовой связи. Срок хранения почтовых переводов и письменной корреспонденции, к которой также относятся международные мелкие пакеты, остается прежним — 30 календарных дней.

В новой редакции Правил оказания услуг почтовой связи впервые в законодательстве упоминаются автоматизированные пункты почтовой связи. Они позволят клиентам самостоятельно получать и отправлять почтовые отправления без взаимодействия с сотрудниками почты.

Документ расширяет перечень возможных к пересылке международных почтовых отправлений (в том числе с наложенным платежом, с объявленной ценностью), если это предусмотрено соглашениями с иностранными почтовыми операторами.

В Правилах оказания услуг почтовой связи теперь прописан порядок предъявления и регистрации претензий. «Благодаря внесенным изменениям мы сможем расширить и сделать более доступными для клиентов оказываемые услуги почтовой связи, — отмечает замглавы „Почты России“ по стратегии и государственному регулированию Ярослав Мандрон . — Новый приказ — лишь начало работы по совершенствованию почтового регулирования, отвечающего мировым стандартам и нуждам клиентов. К нашим приоритетным задачам относится принятие нового закона о почтовой связи, который обеспечит качественный рывок в почтовой отрасли».

По предварительным данным, за первый квартал 2018 года «Почта России» обработала более 95 миллионов почтовых отправлений, из них более одного миллиона посылок. Сокращение сроков хранения крупногабаритных почтовых отправлений в отделениях почтовой связи направлено на повышение качества обслуживания клиентов. Оно позволит оптимизировать зону хранения и сократит время, необходимое для выдачи почтовых отправлений.