Аварийную арку дома начали ремонтировать после обрушения штукатурки и жалоб жильцов

В редакцию обратилась жительница района Чертаново Южное Марина Михайловская. Она пожаловалась, что неделю назад обрушилась часть массивной штукатурки в арке многоквартирного дома, предназначенной для пожарного въезда. По ее словам, аварийная арка уже давно настораживала своим видом, и жильцы хотят быть уверены, что ее качественно отремонтируют, чтобы она не представляла опасности для прохожих.

Проблемная девятиэтажка расположена по адресу: улица Подольских Курсантов, 12, корпус 1. В этом панельном доме 16 подъездов. Его длина в 1973 году обязала проектировщиков предусмотреть пожарный въезд, поскольку объезжать такое строение пожарным службам в случае чрезвычайных ситуаций пришлось бы очень долго. Но теперь следить за состоянием арки уже некому.

— Долгое время мы били в набат и просили местных коммунальщиков отреставрировать арку, но слышали только обещания. В итоге часть штукатурки рухнула. Чудо, что никого не убило, — рассказывает жительница дома Марина Михайловская.

Подходим к арке и видим, что приезда журналистов «ВМ» уже ждали. Под сводом установили подъемную вышку для монтажных работ. Но к починке никто не приступал. В арке после обрушения штукатурки по-прежнему зияет дыра.

— Частично обрушение вызвала вода. За 45 лет гидроизоляция арки износилась, из-за этого в оттепель влага стала попадать в пустоты конструкции. Штукатурка попросту не выдержала веса воды и рухнула, — пояснил нам строительный эксперт Андрей Кашилов.

Ситуация прояснилась, но что теперь делать и где строители, которые уже подготовились проводить ремонтные работы? Ответ не заставил себя долго ждать — бригада ремонтников примчалась после нашего появления буквально в течение минуты, прихватив с собой мастерки и строительный навес.

— Для начала мы должны убрать аварийный слой штукатурки, чтобы он не продолжал обваливаться, — рассказал специалист-кровельщик Леонид Ерофеев. — Только после этого мы можем приступать к ремонтным работам, заранее натянув строительную сетку, чтобы мусор не падал на головы прохожих. Затем займемся укреплением потолка.

Контроль качества проводимых работ осуществляют специалисты участка №5 ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное».

— Нам оперативно поступила информация о частичном обрушении потолочной штукатурки в пожарном проезде. Об этом было доложено в управу района. Затем пришло распоряжение о немедленном ремонте и укреплении потолка силами строительной организации, проводящей капитальный ремонт в многоквартирных домах нашего района. Мы как обслуживающая организация следим за ходом ремонта и за его качеством, — сообщила корреспонденту «ВМ» мастер участка Елена Струганова.