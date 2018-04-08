На детской площадке обязательно станет весело и светло

Нередко детские площадки в темное время суток становятся пристанищем бездомных. Это подтвердила и жительница дома № 5 по Егерской улице Валентина Третьяк.

Жительница района Сокольники Валентина Ивановна Третьяк рассказала, что уже много лет на детской площадке у дома № 5 по улице Егерской не горит свет. Вечерами и ночью тут всегда темно.

— Рядом находится парк, а площадка-то вся в зелени, уютная и, увы, привлекает не только детей, — сообщила корреспонденту «ВМ» Валентина.

В этом доме она живет с 1973 года и насколько помнит, на площадке всегда горел фонарь. Когда-то в этих местах стояли двухэтажные домишки, и хотя почти за пятьдесят лет здесь многое изменилось, детская площадка осталась на месте. Отличие одно: сейчас она без света.

— Поскольку детские площадки не эксплуатируются вечером, там обосновываются бомжи, — пояснил ситуацию помощник депутата Госдумы Алексей Рудов. — За несколько последних лет в районе Сокольники усилиями городских и муниципальных властей установлены, отремонтированы и созданы новые площадки — спортивные и детские.

Но, к сожалению, те, что находятся в жилищном секторе, прилегающем к парку «Сокольники», в темное время суток привлекают пьяные компании и подгулявших спортивных фанатов. Я отправил письмо в управу района Сокольники и жду ответа. Проблема эта существует уже не один год.

Корреспондент «ВМ» выехал на место, чтобы получить комментарии в ГБУ «Жилищник района Сокольники».

— На все жалобы жителей мы стараемся быстро реагировать, — сказала главный инженер ГБУ «Жилищник» Валерия Усачева. — Вот недавно смонтировали освещение на детской площадке и в хоккейной коробке во дворе дома по 2-му Полевому переулку. Заменили там все оборудование, оно действительно выглядело не очень. Так что если установка освещения на детской площадке по Егерской улице внесена в план развития — то скоро там будет свет.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО

Редакция «ВМ» получила официальные ответы на публикации о городских проблемах в рубрике «Ревизор». В частности, на жалобы жителей СевероВосточного округа оперативно отреагировал префект Валерий Виноградов

Префектура СВАО направила в адрес нашей газеты подробную информацию о том, что было сделано по обращению москвичей.

В связи с опубликованным 21 февраля материалом по вопросу упавшего во время обильного снегопада дерева по адресу: улица Енисейская, дом 15, префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы сообщает следующее.

Порубочные остатки дерева с указанной территории удалены. В ГУП «Моссвет» направлена заявка о необходимости проведения работ по восстановлению освещения на данной дворовой территории.