Дело — труба. Дверь заблокирована

В редакцию обратилась жительница района Царицыно Ирина Зверкова. Рабочие, делая капитальный ремонт в ее доме, перенесли водосточную трубу, идущую с крыши, в подъездный «предбанник». Из-за этого внутренняя дверь в подъезде теперь полностью не открывается и мешает проходу жителей. В случае пожара эта труба может помешать эвакуации.

В доме 19 на улице Кантемировская капремонт идет полным ходом. Со строителями заходим в один из подъездов, оказываемся в «предбаннике» и пробуем полностью открыть дверь, чтобы строители могли пронести десятикилограммовый мешок с цементом. Не получается. Мешает водосточная труба, которую рабочие зачем-то перенесли в угол «предбанника». Подкрашенный металлический водоотвод неплохо вписался между стеной и внутренней дверью подъезда. Но чтобы выйти или войти в дом, нужно здорово постараться. Вот уже в очередь за мной встала молодая женщина с коляской — тоже мечтает беспрепятственно выйти из дома.

— Раньше водосточная труба проходила, как и положено, по внешней стороне стены, — рассказывает житель дома Юрий Федотов . — Но когда начался капитальный ремонт, ее почему-то вывели в «предбанник», ведущий в подъезд, и теперь, насколько вы успели заметить, она практически блокирует проход. Ведь, не дай бог, случись какая непредвиденная ситуация, как тогда люди будут эвакуироваться?

Искать мастеров, зачем-то переместивших водосточную трубу в подъезд, долго не пришлось. Их бытовка расположилась во дворе дома на Кантемировской, 19. Тут же, неподалеку, я заметил информационный баннер, на котором было указано, что работы проводит генеральный подрядчик ГК «Глобал-Строй». Надо бы с ними побеседовать.

В итоге в сопровождении рабочих заходим к заместителю бригадира. Он представляется Ассадом, фамилию свою не называет.

— К концу ремонта мы все сделаем, — заверяет меня Ассад.

Так что совет от Ассада жильцам дома: придется немного потерпеть.

Как прокомментировал ситуацию общественный инспектор по пожарной безопасности Олег Васильев , чрезвычайные происшествия часто случаются именно во время ремонта. И важнейшим требованием пожарной безопасности является обеспечение путей эвакуации. Двери в подъезд должны открываться полностью, этому не должны мешать ни лишние объекты, ни предметы.

6 апреля состоялась комиссия, в которой приняли участие начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы района Царицыно Игорь Масликов, инженер технического надзора фонда капитального ремонта по Южному округу Дмитрий Соболь и генеральный подрядчик Александр Косолапов

Согласно технике пожарной безопасности двери должны открываться таким образом, чтобы ширина прохода составляла не меньше метра.

Дмитрий Соболь открывает дверь, которая упирается в трубу, замеряет расстояние, рулетка показывает менее 80 сантиметров. Не по норме.

— В двери есть большая створка, которая постоянно открывается, и маленькая, которая всегда закрыта. Люди пользуются ею, только когда что-то понадобится — например, перенести что-то крупногабаритное или вынести носилки с больным, — рассказывает Дмитрий Соболь. — Сейчас большая дверь открывается не полностью, подрядчик во всех подъездах поменяет створки местами.

Та, которая меньше, будет располагаться около трубы, а та, которая больше, будет свободно открываться с другой стороны без препятствий.

— Мы заменим двери во всех подъездах до конца апреля, — прокомментировал генеральный подрядчик Александр Косолапов.

Двери заменят, они будут открываться свободно, но остается открытым вопрос, кто согласовал такой проект капитального ремонта и как дожить людям до конца апреля, чтобы ничего не случилось.

У начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства другое мнение на этот счет.

— Поменять местами створки — не выход, — заявил «ВМ» Игорь Масликов. — Однозначно нужно переваривать трубу, она изначально не должна была выходить в подъезд. Мы проведем повторную комиссию и вынесем такое решение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Кожин, начальник участка № 2 ГБУ «Жилищник района Царицыно»:

— На особом контроле наших специалистов — подъездные группы и лестничные клетки, поскольку там усилена противопожарная безопасность. В таких местах при чрезвычайных ситуациях эвакуация жильцов должна проходить беспрепятственно, и ничто не должно мешать людям свободно передвигаться по лестницам к выходу. Водосточная труба, которую перенесли из стены в подъездный «предбанник», является серьезным нарушением. На окружной комиссии будет принято соответствующее решение по ее переносу для соблюдения необходимых норм пожарной безопасности.