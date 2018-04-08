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Лавров рассказал, что необходимо для разрешения карабахского конфликта
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Лавров рассказал, что необходимо для разрешения карабахского конфликта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Сторонам карабахского конфликта необходимо для продвижения в переговорах отказаться от недоверия друг к другу, при этом использовав наработки казанского саммита 2011 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Самое главное — отойти от недоверия, которое по-прежнему еще иногда проявляется в ходе переговоров, и сконцентрироваться на реалистичных, прагматичных идеях, которые имеются в достатке", — заявил Лавров в интервью армянским телеканалам.
По его словам, эти идеи нужно «положить на бумагу».
Лавров отметил, что подготовка к казанскому саммиту 2011 года шла интенсивно, в том числе между сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
"Но в ходе самого саммита появились дополнительные вопросы и комментарии. Так бывает. Мы из этого не делаем особой трагедии. Работа будет продолжаться. Уверен, что многое из того, что содержит так называемый «казанский документ», по-прежнему востребовано", — подчеркнул Лавров.
"Ничто из наработанного в те годы, я думаю, не пропало. Хотя, конечно же, за это время появились некоторые новые идеи, которые сопредседатели сейчас продвигают в контактах со сторонами", — отметил министр.
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