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В Ростове ди-джей сводил треки прямо на балконе дома
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В Ростове ди-джей сводил треки прямо на балконе дома 

Деловое сообщество 32 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В переулке Университетском в Ростове-на-Дону накануне, 8 апреля, очевидцы сняли на видео ди-джея, который вынес микшерный пульт и аудиосистему на балкон своей квартиры и прямо оттуда начал сводить треки.
Поначалу на молодого человека не обращали внимания, но после того, как он начал играть свой сэт, игнорировать его уже было невозможно. По расскажу очевидцев, что у прохожих тот час же появились улыбки на лицах, а общая атмосфера от импровизированной дискотеки стала позитивнее. Тем не менее, комментаторы в социальных сетях отметили, что не желают иметь подобного соседа
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