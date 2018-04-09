В Ростове ди-джей сводил треки прямо на балконе дома

В переулке Университетском в Ростове-на-Дону накануне, 8 апреля, очевидцы сняли на видео ди-джея, который вынес микшерный пульт и аудиосистему на балкон своей квартиры и прямо оттуда начал сводить треки.

Поначалу на молодого человека не обращали внимания, но после того, как он начал играть свой сэт, игнорировать его уже было невозможно. По расскажу очевидцев, что у прохожих тот час же появились улыбки на лицах, а общая атмосфера от импровизированной дискотеки стала позитивнее. Тем не менее, комментаторы в социальных сетях отметили, что не желают иметь подобного соседа