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Захарова рассказала про «подполковника Кошкину», сбежавшую из дома Скрипаля
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Захарова рассказала про «подполковника Кошкину», сбежавшую из дома Скрипаля 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» прокомментировала побег кошки из дома Скрипаля.
«Вы знаете, по поводу второго котика под кодовым названием Муся, которая единственная из четверых сбежала, я могу сказать, что подполковник Кошкина находится на территории Великобритании и будет выполнять порученное ей задание. Больше ничего пока сказать не могу», — пошутила Захарова.
Как ранее сообщало британское Минэкологии, две морские свинки погибли от жажды в оцепленном полицией доме экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии. По данным властей, в доме был найден кот в стрессовом состоянии, его пришлось усыпить. Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила о двух живших в семье кошках. Судьба сбежавшего из дома животного пока не известна.
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