Захарова рассказала про «подполковника Кошкину», сбежавшую из дома Скрипаля 

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Адвокаты передали капитану «Норда» в СИЗО продукты и личные вещи

Постпред РФ при ООН назвал терактом отравление Скрипалей в Британии

Бывший член комиссии ООН: «Новичок» создавали в Шиханах, но нарабатывали — в Узбекистане