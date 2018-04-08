Захарова рассказала про «подполковника Кошкину», сбежавшую из дома Скрипаля 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» прокомментировала побег кошки из дома Скрипаля.
«Вы знаете, по поводу второго котика под кодовым названием Муся, которая единственная из четверых сбежала, я могу сказать, что подполковник Кошкина находится на территории Великобритании и будет выполнять порученное ей задание. Больше ничего пока сказать не могу», — пошутила Захарова.
Как ранее сообщало британское Минэкологии, две морские свинки погибли от жажды в оцепленном полицией доме экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии. По данным властей, в доме был найден кот в стрессовом состоянии, его пришлось усыпить. Племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила о двух живших в семье кошках. Судьба сбежавшего из дома животного пока не известна.