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Москвичам запретили сорить
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Москвичам запретили сорить 

Вечерняя Москва 1 час назад
9 апреля высочайшим императорским повелением было положено начало программе очистки и благоустройства столичных улиц и дворов.
1699 год. Петр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Москвичей обязали не выбрасывать на улицы мусор, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить за городскую черту. Несоблюдение указа каралось битьем кнутом и денежным штрафом.
1938 год. 9 апреля исполнилось бы 80 лет легенде отечественной политики Виктору Черномырдину. Премьер-министр России (1993–1998), глава «Газпрома», посол на Украине, он вошел в историю благодаря целой россыпи крылатых фраз, самая известная из которых, пожалуй, «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
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