Москвичам запретили сорить

9 апреля высочайшим императорским повелением было положено начало программе очистки и благоустройства столичных улиц и дворов.

1699 год. Петр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Москвичей обязали не выбрасывать на улицы мусор, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить за городскую черту. Несоблюдение указа каралось битьем кнутом и денежным штрафом.