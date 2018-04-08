Оппозиционеры не могут договориться о праймериз на пост мэра Москвы

Так ли это важно

Этот год для столичных жителей богат на выборы: только отгремели президентские, как началась подготовка к мэрским. И ведь в Москве выборы не формальность, велик процент поддержки оппозиции, вспомним хотя бы, что Алексей Навальный на прошлом голосовании набрал 27%. В этот раз из-за непогашенной судимости по «делу Кировлеса» выдвигаться он не сможет, поэтому оппозиция занялась поиском единого кандидата.

Правда, речь теперь идет не о «яблочном» кандидате, а о представителе оппозиции в гонке за мэрское кресло. Тут речь не только о Гудкове и Митрохине, но и об Илье Яшине , который, с одной стороны, представляет недопущенного Алексея Навального, а с другой — довольно успешно провел муниципальную кампанию и даже стал главой Совета депутатов в Красносельском районе Москвы.

Инициатива с праймериз исходит от Гудкова, он предложил партиям «Яблоко», ПАРНАС , «Гражданская инициатива», движению Михаила Ходорковского «Открытая Россия» и сторонникам Алексея Навального провести совместные праймериз в три тура. Допускать до участия в них Гудков предлагает только тех кандидатов, у которых есть поддержка минимум 10 муниципальных депутатов, а голосовать — в офлайне, а не в Интернете.

Голосовать на праймериз он предложил в два этапа. Сначала это право следует предоставить независимым муниципальным депутатам, избранным в 2017 году. На втором этапе Гудков предложил устроить голосование «широкого круга сторонников из числа жителей Москвы». «Это голосование правильнее сделать на реальных участках, а не в Интернете, чтобы оценить способность кандидатов привести своих сторонников на избирательные участки», — заявил он.

Неужели случится чудо и оппозиционеры наконец-то договорятся о едином кандидате, подумали мы. Но не тут-то было. Они вдруг стали спорить о том, как именно проводить праймериз. Предложение Гудкова не понравилось Яшину, он считает способ, предложенный Гудковым, не вполне верным.

«Нужно проводить настоящие полноценные праймериз, в которых будут участвовать тысячи москвичей. А не устраивать профанацию», — заявил оппозиционер.

При этом саму идею праймериз он не отвергает и всячески поддерживает, но предлагает о них обстоятельно подумать.

Недоволен, как следовало ожидать, и Митрохин, который считает, что должен участвовать в выборах, а все эти праймериз от лукавого.

«Вообще праймериз изначально — это внутрипартийная процедура, другой она быть не может. В США партии проводят внутренние праймериз, а проведение такой процедуры на несколько партий — это абсурд. Я намерен предложить свою кандидатуру москвичам на выборах, а не на праймериз», — заявил политик.

Мнения экспертов, с которыми мне удалось поговорить об оппозиционных праймериз, оптимизма не добавляют. Политологи уверены, что даже если процедура состоится, с достоинством принять проигрыш стороны не смогут. Вспомним хотя бы существовавший несколько лет назад координационный совет оппозиции, внутри которого в итоге почти все рассорились и остались при своем.

Почему-то Дмитрий Гудков решительно настроен лично идти на выборы мэра. С одной стороны, его амбиции еще недавно думского депутата понять можно, с другой — он уже заявил о создании партии с Ксенией Собчак. Вот ее-то и можно было выдвигать от оппозиции на Москву. Потому что на самом деле все просто — никакие праймериз не могут гарантировать допуск кандидата до выборов. На самом деле решать это будут не кандидаты и не протестный электорат. Для прохождения муниципального фильтра и допуска к выборам кандидату необходимо получить поддержку 109 муниципальных образований. Такое количество депутатских мест есть только у «Единой России» , так что кого партия одобрит, тот и будет в выборах участвовать. Собчак в плане одобрения сверху хотя бы человек проверенный.