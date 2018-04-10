Вечный Октоберфест: как получить гражданство Германии за инвестиции

Когда речь заходит о Германии, в первую очередь, вспоминается тот факт, что Bundesrepublik не только входит в пятерку влиятельнейших мировых экономик, но и занимает одну из первых строчек в рейтингах стран по качеству жизни. Поэтому интерес к ФРГ со стороны иммигрантов неудивителен.

В действительности Германия и не стремится отстраниться от иностранцев, уже давно являясь одним из самых популярных направлений для иммиграции. Почти 20 млн человек, проживающих сегодня в Германии, родились за ее пределами.

Страна готова принять и квалифицированных специалистов, и инвесторов. Причем как инвесторов, заинтересованных в развитии бизнеса на территории Германии, так и финансово-независимых лиц, которые могут проживать исключительно за счет своих личных накоплений.

Высококвалифицированные специалисты «попадают» в Германию в основном по программе EU Blue Card. Три года обучения в высшем учебном заведении (не обязательно расположенном на территории Германии, но только в случае признания диплома в Германии), пятилетний опыт работы по специальности, долгосрочный контракт с немецким работодателем, плюс зарплата, соответствующая квалификации и статусу работника — и дверь в страну открыта. Это долгий, тернистый путь, но дающий необходимый результат.

Но сейчас судьба самой EU Blue Card в Германии под вопросом. Противники «голубых карт» из числа крупных политических партий настаивают на принятии бальной системы, аналогичной Канадской или Австрийской (используемой для оценки персональных возможностей кандидата и основанной на бальной оценке навыков, образования и других критериев рынка труда). В качестве экспериментального полигона уже выбрана федеральная земля Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Так что, возможно, грядут изменения правил игры.

Бизнес-иммиграция. В отличие от других стран в иммиграционном законодательстве Германии не определено понятие визы категории «инвестор», которая устанавливала бы условия получения вида на жительство «в обмен» на заранее определенную сумму вложений в экономику.

С другой стороны, вид на жительство для предпринимателей может быть получен, например, если создается новый бизнес, деятельность которого представляет, как минимум, региональный интерес; предусматривается получение значительного экономического эффекта; предприниматель располагает необходимыми средствами для развития бизнеса, причем данные средства не являются заемными.

До июля 2012 года первые два условия дополнялись «комплексным» требованием: устанавливалась минимальная (пороговая) сумма инвестиций в размере €250 000 и пороговое значение числа организуемых рабочих мест — пять. Но последнее правило упразднили для упрощения процедуры получения вида на жительство (ВНЖ) для малого бизнеса и Start-up проектов.

Но как до, так и после 2012 года, важнейшим пунктом программы получения ВНЖ являлось и является положительное заключение со стороны властей, которые, по сути, экспертным путем определяют, представляет ли бизнес экономический интерес, в первую очередь, для региона, где будет проживать инвестор (реализовываться проект), или нет. Рассмотрение проектов проводится с присущей немцам щепетильностью.

В результате «может пройти» проект с инвестициями в размере €500 000 и отклонен с инвестициями в €1 млн с формулировкой: «Не отвечает экономическим интересам».

Закономерен вопрос: «Как же так»? Все очень просто: 80% отказов — результат того, что проект разрабатывался без скрупулезного учета местных особенностей, и/или его авторы уделили повышенное внимание собственной экономической выгоде, забыв об экономическом интересе региона.

Деятельность инвестора отнюдь не должна ограничиваться созданием компании и нового бизнеса. С таким же успехом можно говорить о приобретении готового бизнеса или доли в немецкой компании, успешно действующей на рынке. Рассматриваемый вариант иммиграции справедлив не только для предпринимателей «средней руки», но и вполне приемлем для представителей крупного бизнеса.

Существуют определенные правила пенсионного страхования инвесторов — соискателей и обладателей ВНЖ по программе бизнес-иммиграции. В частности, инвестор в возрасте до 45 лет имеет право самостоятельно решать, заключать договор пенсионного страхования или нет. Обязательным является наличие медицинской страховки. Инвесторам в возрасте старше 45 лет разрешение на временное проживание может быть выдано только в том случае, если они в состоянии подтвердить наличие достаточных средства на старость (обязательность медицинской страховки сохраняется).

Второе условие, как правило, выполняется за счет того, что заключается договор пенсионного страхования либо договор страхования жизни, каждый из которых должен обеспечить пенсионные накопления как минимум в размере €150 000 — €200 000 на момент наступления пенсионного возраста (67 лет).

Финансово независимые лица. Состоятельные мигранты далеко не всегда готовы направляться в Германию с целью организации и развития бизнеса. Для многих куда интереснее приобретение жилой недвижимости где-нибудь в Баварии, в Гармиш-Партенкирхене, например, при условии, что будет предоставлена возможность любоваться местными красотами 365 дней в году.

Так как одной недвижимости для получения права проживания недостаточно, придется продемонстрировать значимую сумму на своем счету (не менее €1 млн), а также позаботиться о медицинской страховке и полисе страхования жизни. Страхование жизни должно обеспечивать накопления, как и в случае бизнес-иммиграции.

Пару слов о жилье. Каждая земля устанавливает свои требования в этой части, но есть и общие:

— недвижимость может принадлежать частному лицу, нескольким владельцам (например, супругам, оформляющим право проживания совместно), компании, в которой соискатель и его супруга являются мажоритарными акционерами,

— недвижимость не может находиться в обременении,

— недвижимость не должна быть приобретена с привлечением кредитных ресурсов.

Очевидно, что жилье должно соответствовать статусу заявителя. Чтобы избежать проблем с оформлением права проживания, целесообразно, прежде чем принимать окончательное решение о покупке жилья, получить ответ на вопрос: возможно ли его получение после оформления данной недвижимости в собственность или нет?

Во всех вариантах иммиграции заявитель вне всякого сомнения не должен иметь проблем с законом.

Все перечисленные варианты переезда в Германию распространяются и на семью заявителя (супруги плюс зависимые дети в возрасте до 18 лет). Но следует обратить внимание, что дети, получившие статус ВНЖ, по закону должны посещать учебные заведения в Германии. Если данное условие не выполняется, то исключается возможность продления их ВНЖ.

Стандартный период времени, по истечении которого временный вид на жительство в Германии сменяется постоянным, составляет 5 лет. Исключения установлены для владельцев EU Blue Card и бизнес-иммигрантов. Последние при успешной деятельности и высоких финансовых показателях получают право на ПМЖ через 3 года.

Для получения статуса ПМЖ, помимо необходимости проживания в стране, соискатель должен иметь достаточный для содержания семьи уровень доходов, недвижимость, отвечающую требованиям и размерам, установленным законодательством, сертификат о владении немецким языком на уровне В1.

Почему стремление к ПМЖ более чем оправдано? «Потерять» этот статус (кстати являющийся бессрочным) можно только если будет неоспоримо доказано, что при его получении имело место введение властей в заблуждение, или вскрыт факт участия владельца ПМЖ в неоднократном совершении тяжких преступлений.

Через восемь лет непрерывного проживания в стране соискатель может претендовать на получение паспорта Германии (семь лет для соискателей, выполнивших условия интеграционного соглашения). Но прежде придется пройти процедуру сдачи экзамена на знание истории и культуры на немецком языке.

Кстати, придется отказываться от гражданства по рождению, так как Германия не признает двойного гражданства. Есть исключения, но они не касаются рассматриваемой группы лиц. Поэтому широкое распространение получил именно статус ПМЖ, как последний этап интеграции в гражданское общество Германии.

Язык. В Германии в большинстве регионов можно прожить, особенно не углубляя знаний немецкого языка. Но есть одно но.

Когда речь заходит о продлении ВНЖ на местах, чиновники часто весьма предвзято относятся к владельцам вида на жительство, не желающим совершенствовать свой немецкий. Особенно когда речь идет о состоятельных выходцах из третьих стран. И если у чиновников складывается впечатление, что соискатель намеренно игнорирует изучение языка и не собирается интегрироваться в гражданское общество, они могут продлить ВНЖ на срок, существенно меньший года. Объяснение для такого рода санкций всегда найдется.

Налоги. Увы, но Германия не Швейцария , здесь нет единого налога на расходы, ставки налогов высоки, так что «нагрузка на налогоплательщика» должна выступать в качестве одного из основных критериев оценки целесообразности переезда в Германию. Налоговые органы строго придерживаются правила, что лицо, проводящее более шести месяцев в стране, является налоговым резидентом, то есть обязано платить налоги со всех общемировых доходов. С другой стороны проживание на территории Германии менее 183 дней в году может обернуться проблемой с продлением ВНЖ, которая решается, но не при систематическом нарушении.

Тем не менее, не следует считать «дело о налогах» заведомо проигранным. Просто имеет смысл вспомнить о них до, а не после переезда в страну, и запастись времени на проведение соответствующих преобразований в части организации бизнеса и/или управления капиталом. К сожалению, приходится принимать во внимание местные особенности: например, Германия не признает иностранные трасты.

Но есть и бонус: паспорт Германии обеспечивает безвизовый въезд в 179 стран мира.