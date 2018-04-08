Запад сокрушительной победе Владимира Путина оказался не рад

Главное событие марта определить легко как никогда. Это, конечно, выборы президента Российской Федерации . Пессимистичные прогнозы по поводу низкой явки не оправдались, а призывы к некоему бойкоту — так и вовсе провалились.

Оптимистичные прогнозы по поводу количества поданных за Владимира Путина голосов оказались недостаточно оптимистичными, — реальность превзошла ожидания. Между тем, на фоне относительного внутреннего политического затишья после выборов международная обстановка вокруг России резко обострилась. Можно ли считать это своего рода ответом Запада на победу Владимира Путина на выборах?

Владимир Путин получил более 76% голосов, за него проголосовали 56,2 миллиона избирателей, Столько голосов не получал еще ни один кандидат в президенты постсоветской России. Ни один из кандидатов, в том числе кандидат от КПРФ , традиционно занявший второе место, но с гораздо большим отрывом, чем ранее, не мог составить Путину серьезную конкуренцию. Многие аналитики в этой связи отметили, что на Путина сработал фактор мобилизации и сплочения нации вокруг лидера в условиях, когда страна сталкивается на международной арене с целым рядом вызовов. Если следовать таким критериям, то пройди голосование сейчас, Путин получил бы уже, наверное, более 90% голосов. Потому что международная обстановка вокруг России в последние буквально 2 недели еще более заметно обострилась.

Главным информационным событием в этом плане стала попытка покушения с применением химического отравляющего вещества на бывшего «двойного агента» Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании . Чем дальше, тем больше это событие обрастает какими-то странными обстоятельствами, которые пока не очень вписываются в изначально провозглашенную официальным Лондоном линию обвинения, согласно которой во всем виновато российское государство. Доказательств этому, впрочем, до сих пор никаких не представлено, а поведение самих британских следователей и властей становится все более подозрительным, вызывая все больше вопросов. Так или иначе, но «дело Скрипалей» разыгрывается пока именно таким образом, чтобы оно стало точкой невозврата в отношениях между Западом и Россией. Политику в отношении нашей страны со стороны некоторых, с позволения сказать, партнеров, трудно назвать иначе, как травлей и попыткой дипломатической, политической и экономической изоляции страны.

После того, как президент США Дональд Трамп , вопреки советам своего окружения, все же позвонил Владимиру Путину и поздравил его с переизбранием, на какое-то короткое время показалось, что российско-американские отношения, уже достигнув дна, если не оттолкнутся от него, то хотя бы не будут падать еще ниже. Эти надежды уже рухнули. Администрация США объявила о новых масштабных санкциях против российских физических лиц и компаний, которые по своей жесткости и масштабу превосходят все, что до сих пор было предпринято в этом плане против нашей страны. Если раньше можно было говорить о том, что мы стоим на пороге экономической войны с Америкой, то теперь следует констатировать, что эта война уже фактически началась. Нынешние санкции — это всего лишь первый залп этой войны.

В дополнение к этому грозит вновь резко обостриться ситуация вокруг Сирии , где тоже еще недавно казалось, что дело хотя бы идет к перемирию. Однако в этот момент кому-то очень понадобилось вновь разыграть историю по поводу якобы применения химического оружия войсками сирийской правительственной армии. Запад, разумеется, тут же возложил ответственность за то, что такое оружие еще имеется у Башара Асада , на Россию. В случае, если теперь западная коалиция решит нанести то, что они называют «ударом возмездия» по правительственным войскам Сирийской Арабской Республики, российские вооруженные силы, присутствующие в Сирии, могут не остаться в стороне.

Таким образом, подготовка к инаугурации президента в начале мая, а затем к такому неизбежному шагу, как формирование нового правительства, проходит в условиях, когда Россия сталкивается с целым рядом опасных внешнеполитических вызовов. Теоретически поиски ответа на эти вызовы могут привести к довольно радикальным переменам в составе будущего кабинета министров, а также всего экономического курса страны. Однако, скорее всего, мы об этом узнаем только после инаугурации Владимира Путина. Это станет важнейшим событием не только мая, но и последующих 6 лет его четвертого президентского срока.