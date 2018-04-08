Как «Домострой» изменил на Руси жизнь

«Домострой» является, пожалуй, наиболее полным дошедшим до нас сводом норм, регулировавших общественную жизнь в средневековой Руси. А по каким правилам жили русские до его появления?

Язычество и византийство

Русь достаточно долгое время была замкнутым славянским государством, жизнь которого регулировалась языческими обычаями. Так, практиковались похищения невест без их согласия, многоженство. С образованием Киевской Руси и принятием христианства семейные отношения стали регулироваться церковными уставами. Например, в Уставе князя Ярослава Мудрого содержится запрет выдавать замуж насильно.

Также вводилось и культивировалось византийское каноническое право (Номоканон), согласно которому устанавливалось единобрачие. Браки отныне могли заключаться только в церкви. Муж и жена после вступления в брак обладали неравными правами, разводы были затруднены.

После перевода на русский язык Номоканон получил название «Кормчая книга» (XI век). В нее вошли дополнения, сделанные русскими князьями. Отдельные его положения вошли также в «Русскую Правду» Ярослава Мудрого.

Первый известный нам подробный свод правил поведения был дан в «Поучении» Владимира Мономаха (XII век). Судебники 1497-го и 1550 годов мало внимания уделяли семейному праву. В этой сфере вплоть до эпохи Ивана Грозного продолжали действовать церковные каноны, закрепленные византийским законодательством.

Церковь, семья, государство

В первой половине XVI века была издана «Книга, называемая Домостроем, содержащая в себе полезные сведения, поучение и наставление всякому христианину — и мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам». Ее составление приписывают воспитателю, духовнику и сподвижнику Ивана Грозного протопопу Сильвестру, но многие историки, в частности, С. М. Соловьев, И. С. Некрасов, А. С. Орлов, Д. В. Колесов, считают, что текст «Домостроя» родился в XV веке в Великом Новгороде во времена Новгородской республики и был плодом коллективного творчества. Сильвестр же только переписал текст.

В этом сочинении, состоящем из 67 глав, давались наказы и поучения о том, как «всякому христианину следует проводить жизнь в добрых делах, в чистоте и в покаянии». Оно охватывало практически все стороны жизни людей. В нем были наставления о том, как следует относиться к Церкви, власти, как вести себя в семье.

Для современного человека «Домострой» ассоциируется в основном с угнетением женщин в семье, но это не совсем так. Целью установления «домостроевских» традиций было не притеснение женщины, а защита ее прав.

Не все в семьях до «Домостроя» было радужно. Если у древних славян браки еще совершались по любви, то с приходом христианства это стало редкостью: обычно женили и выдавали замуж по родительскому сговору, причем у жениха и невесты могла быть большая разница в возрасте.

Отныне с разрешения Церкви в брак можно было вступать только три раза. Например, пять браков Ивана Грозного из восьми можно считать недействительными.

Если с X по XIII век женщины на Руси пользовались относительной свободой, то по «Домострою» права женщины существенно ограничивались. До замужества девушка должна была находиться в подчинении у отца, после свадьбы переходила в «собственность» мужа. Ей предписывалось воспитывать детей и следить за порядком в доме.

Правда, за ней закреплялись материальные права — на приданое, на имущество покойного супруга. Ранее женщина, оставшаяся сиротой или вдовой, по закону не получала никакого имущества от своих родных и вынуждена была нищенствовать, или же ее должна была содержать община.

Кстати, до «Домостроя» женщин на Руси били смертным боем, в данном же сочинении это действо все-таки регламентировалось. Так, рекомендовалось бить жен только за серьезные провинности и без свидетелей.

Русь долгие века была раздробленной на отдельные княжества. Именно к XVI веку она сложилась как централизованное государство во главе с царем-самодержцем. Эта идея закреплялась и в «Домострое» даже на уровне патриархальной семьи, во главе которой стоял хозяин и господин.

Что изменил «Домострой»?

Таким образом «Домострой», с одной стороны, закреплял уже сложившиеся на Руси нормы и традиции, обусловленные приходом православия, с другой, — упорядочивал то, что в этом нуждалось.

Конечно, в наше время многим домостроевским предписаниям уже нет места в жизни. Но в те далекие времена этот документ явился необходимым регулятором, способствовавшим становлению государственного строя нового типа.