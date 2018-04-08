В Пермском парке прохожие нашли гроб

Пермяки обнарушили в Балатовском парке гроб. Фотографию необычной находки разместили в социальной сети.

«Балатовский парк. Место теплотрассы между Стадионом Локомотив и ДКЖ. Подснежник низ от гроба. Просто обалдеть?!», — подписал фотографии автор.

В комментариях пермяки принялись активно обсуждать фотографии. Кто-то шутил: «Дракула зимовал», другие спрашивали: «Смотрели то хорошо, может рядом где и содержимое лежит?», третьи негодовали: «Всем смешно, шуточки одни. А ведь такого быть не должно. Вот и видно, что общество само себя губит. Всем смешно, хахаха. Смейтесь дальше. Вашим детям потом в этом мире жить».

По одной из версий-предположений это мог быть реквизит с праздника Хэллоуин.