Российские военнослужащие 201 военной базы празднуют православный праздник

Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко в войсковом храме-часовне провел утреннюю божественную литургию.

Таджикистане в 201 Гатчинской дважды Краснознаменной военной базе со всей душой подошли к подготовке и проведению празднования главного православного праздника — Пасха, дня Светлого Христова Воскресения. Так в преддверии праздника повара соединения готовили куличи и пасхальные яйца, ну а военнослужащие по достоинству смогли оценить все это во время воскресного завтрака в солдатских столовых.

Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко в войсковом храме-часовне провел утреннюю божественную литургию, в которой приняли участие военнослужащие и гражданский персонал соединения. Он освятил куличи и пасхальные яйца, принесенные прихожанами, а также яства воскресного завтрака в солдатских столовых.

Также в этот день командование соединения посетил военнослужащих, находящихся на излечении в военном госпитале, поздравив с праздником и пожелав скорейшего выздоровления.