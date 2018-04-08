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Российские военнослужащие 201 военной базы празднуют православный праздник
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Российские военнослужащие 201 военной базы празднуют православный праздник 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко в войсковом храме-часовне провел утреннюю божественную литургию.
В Таджикистане в 201 Гатчинской дважды Краснознаменной военной базе со всей душой подошли к подготовке и проведению празднования главного православного праздника — Пасха, дня Светлого Христова Воскресения. Так в преддверии праздника повара соединения готовили куличи и пасхальные яйца, ну а военнослужащие по достоинству смогли оценить все это во время воскресного завтрака в солдатских столовых.
Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко в войсковом храме-часовне провел утреннюю божественную литургию, в которой приняли участие военнослужащие и гражданский персонал соединения. Он освятил куличи и пасхальные яйца, принесенные прихожанами, а также яства воскресного завтрака в солдатских столовых.
Также в этот день командование соединения посетил военнослужащих, находящихся на излечении в военном госпитале, поздравив с праздником и пожелав скорейшего выздоровления.
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