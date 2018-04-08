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Эксперт: новые санкционные списки США — клоунада
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Эксперт: новые санкционные списки США — клоунада 

Газета.Ru 1 час назад
Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев узнал о попадании под санкции США сразу по возвращению из Парижа, где проходила встреча с французскими парламентариями. Политик считает, что американцы пытаются сорвать такие диалоги «дуболомными санкциями», передает НСН.
"Вот сбросили мне более подробные комментарии Минфина к каждой фамилии из американского санкционного списка. Где-то очень подробные объяснения, где-то менее.
В части меня касающейся совсем лаконично: Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет", — сказал он.
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