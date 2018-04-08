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Ван И встретился с министром иностранных дел Сингапура
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Ван И встретился с министром иностранных дел Сингапура 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ — Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И сегодня здесь встретился с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.
Ван И отметил, что Китай и Сингапур должны совместно противодействовать нарастанию протекционизма, поддерживать глобальную торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация /ВТО/. Он предложил сторонам углубить сотрудничество в рамках «Пояса и пути», а также построить три крупных площадки для реализации взаимной выгоды и общего выигрыша в сферах транспортно-коммуникационных возможностей, финансовой поддержки и трехстороннего сотрудничества.
В. Балакришнан указал, что сингапурская сторона выступает против торгового протекционизма, рассчитывает, что глобальная система свободной торговли получит реальную поддержку. —0—
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