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Елизавета Боярская и Максим Матвеев поделились фотографиями со дня рождения сына
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Елизавета Боярская и Максим Матвеев поделились фотографиями со дня рождения сына 

Журнал ОК! 1 час назад
Андрею исполнилось 6 лет, а его родители организовали ему праздник, стилизованный под любимый фильм «Звездные войны». Судя по фотографиям, на празднике, помимо гостей присутствовали и ростовые куклы в виде персонажей из трилогии, а кульминацией праздника стал большой торт синего цвета.
Актеры поделились одинаковыми фотографиями в Инстаграм, а также поздравили своего малыша. Максим пообещал своему ребенку захватывающих и удивительных приключений, а Елизавета пожелала расти Андрею здоровым, честным, справедливым, отзывчивым и умным.
Напомним, что Максим Матвеев и Елизавета Боярская поженились в 2010 году, а через два года у них появился сын Андрей.
6 лет! Серьёзный возраст! Сын, расти здоровым, добрым, справедливым, честным, отзывчивым, умным мальчиком! Огромное спасибо за чудесный Праздник @kidsty_party, который год мы вместе и как всегда все безупречно, креативно, весело! @french_cake за чудо-торт. Вы сделали наш праздник по-настоящему незабываемым!? #деньрождения #сынушесть #счастливыеродители #супервечеринка
A post shared by Елизавета Боярская (@lizavetabo) on  Apr 8, 2018 at 7:22am PDT
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