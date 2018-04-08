Российские дипломаты ответили на статью о переезде Скрипалей в США

Российские дипломаты отреагировали на статью The Times под заголовком " ЦРУ предложили Сергею и Юлии Скрипаль новое гражданство". В тексте говорится, что Сергею и Юлии Скрипаль предложат новые паспорта и жизнь в США с тем, чтобы защитить от дальнейших покушений на их жизнь.

На это в российском диппредставительстве в очередной раз выказали сомнение в ходе расследования инцидента.

"Две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи, доказательства — от животных до целых домов — уничтожены, реакция британских СМИ «под контролем правительства». Если у вас нет ничего общего с преступлением, то зачем прятать концы в воду", — говорится в сообщении посольства.

The two victims isolated from public and even their family, evidence — from pets to entire houses — destroyed, UK media response «under government control». If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 апреля 2018 г.