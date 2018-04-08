Ещё
Работы по откачке паводковых вод проводятся в Петрозаводске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работы по откачке паводковых вод проводятся в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В администрации карельской столицы рассказали, как аварийные службы борются с подтоплением дворовых территорий.
Для проведения работ по откачке паводковых вод и устранения подтопления домов задействованы специалисты и специальная техника КВУ «Служба заказчика», пожарного отряда МЧС по Республике Карелия, ОАО ПКС Водоканал. Специалисты Комитета ЖКХ осуществляют контроль и координацию работ, сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.
Вчера и сегодня продолжаются работы по ликвидации затопления жилых домов по улице Щербакова. На улице Репникова и Сегежской проведены работы по очистке дренажной канавы и прочищены водопропускные трубы для обеспечения свободного хода воды, проводится откачка воды из подвальных помещений школы-интерната.
На улице Муезерской ликвидировано обледенение труб, поступление воды на дорожное полотно прекращено. Специальная техника также применялась для работ на перекрестке улиц Титова и Кирова, возле МДОУ №116, на ул. Древлянка д. 20, улице Сусанина, Сыктывкарской и других.
Сейчас продолжаются работы на Щербакова, Чехова, Сегежская, перекрестке улиц Титова и Кирова и других улицах города,
— говорится в сообщение мэрии
Ранее мы сообщали, что улица Сегежская превратилась в реку, а по Октябрьскому проспекту не пройти и не проехать. Также мы писали о том, что из-за талых вод начались проблемы в частном секторе Петрозаводска. В мэрии карельской столицы по этому поводу состоялось экстренное совещание.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Академия политического цинизма: отставка Тулеева оказалась первоапрельской шуткой Проблемы в семье Трамп: о чем говорят дерзкие жесты Меланьи Поздравления с Пасхой в стихах классиков: СМС для близких
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность452
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН129
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1312
Волчкову в расцвете сил убил рак19
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию397
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение