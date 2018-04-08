Работы по откачке паводковых вод проводятся в Петрозаводске 

В администрации карельской столицы рассказали, как аварийные службы борются с подтоплением дворовых территорий.
Для проведения работ по откачке паводковых вод и устранения подтопления домов задействованы специалисты и специальная техника КВУ «Служба заказчика», пожарного отряда МЧС по Республике Карелия, ОАО ПКС Водоканал. Специалисты Комитета ЖКХ осуществляют контроль и координацию работ, сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.
Вчера и сегодня продолжаются работы по ликвидации затопления жилых домов по улице Щербакова. На улице Репникова и Сегежской проведены работы по очистке дренажной канавы и прочищены водопропускные трубы для обеспечения свободного хода воды, проводится откачка воды из подвальных помещений школы-интерната.
На улице Муезерской ликвидировано обледенение труб, поступление воды на дорожное полотно прекращено. Специальная техника также применялась для работ на перекрестке улиц Титова и Кирова, возле МДОУ №116, на ул. Древлянка д. 20, улице Сусанина, Сыктывкарской и других.
Сейчас продолжаются работы на Щербакова, Чехова, Сегежская, перекрестке улиц Титова и Кирова и других улицах города,
— говорится в сообщение мэрии
Ранее мы сообщали, что улица Сегежская превратилась в реку, а по Октябрьскому проспекту не пройти и не проехать. Также мы писали о том, что из-за талых вод начались проблемы в частном секторе Петрозаводска. В мэрии карельской столицы по этому поводу состоялось экстренное совещание.
По материалам: ptzgovorit.ru