Работы по откачке паводковых вод проводятся в Петрозаводске

В администрации карельской столицы рассказали, как аварийные службы борются с подтоплением дворовых территорий.

Для проведения работ по откачке паводковых вод и устранения подтопления домов задействованы специалисты и специальная техника КВУ «Служба заказчика», пожарного отряда МЧС по Республике Карелия , ОАО ПКС Водоканал. Специалисты Комитета ЖКХ осуществляют контроль и координацию работ, сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.

Вчера и сегодня продолжаются работы по ликвидации затопления жилых домов по улице Щербакова. На улице Репникова и Сегежской проведены работы по очистке дренажной канавы и прочищены водопропускные трубы для обеспечения свободного хода воды, проводится откачка воды из подвальных помещений школы-интерната.

На улице Муезерской ликвидировано обледенение труб, поступление воды на дорожное полотно прекращено. Специальная техника также применялась для работ на перекрестке улиц Титова и Кирова, возле МДОУ №116, на ул. Древлянка д. 20, улице Сусанина, Сыктывкарской и других.

Сейчас продолжаются работы на Щербакова, Чехова, Сегежская, перекрестке улиц Титова и Кирова и других улицах города,

— говорится в сообщение мэрии