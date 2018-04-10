Омбудсмен предлагает показывать детям из Подмосковья, как перерабатывают мусор в Европе

Десятилетняя девочка стала популярной в соцсетях после стихийного митинга, посвященного ситуации на свалке «Ядрово». На размещенном в интернете видео запечатлено, как она указывает на Воробьева, а затем проводит пальцем по горлу. Позже девочка объяснила журналистам, что жест не был угрозой, но относился к полигону, который «убивает местных жителей». 30 марта Воробьев заявил, что Таня за счет средств области поедет в Нидерланды, чтобы посмотреть, как там перерабатывают мусор.

"Я бы попросила взять еще детей и взрослых и провести такую экскурсию для них. Хорошая идея, мы выйдем с ней, чтобы детей из Волоколамска, может быть из Клина, отовсюду, где есть такие точки (полигоны бытовых отходов — прим. ТАСС) [отправили на подобную экскурсию]. Я выйду с этим предложением в администрацию [губернатора]", — сказала Мишонова.

Проблема и решение

Жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с «Ядрово» и провели несколько митингов с требованием закрытия свалки. По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом газа с «Ядрово», однако анализы крови детей версию не подтвердили.

Власти предприняли комплекс мер для решения вопроса со свалкой. Так, старая часть полигона, которая создавалась по устаревшим требованиям и эксплуатировалась с нарушениями, закроется для приема отходов 13-14 апреля. Там возведут и запустят к 15 июня систему утилизации образующегося внутри свалки газа, которая будет работать как минимум 10-15 лет, и систему сборки и очистки фильтрата. Эту часть свалки предстоит полностью рекультивировать и благоустроить.

Новая часть полигона «Ядрово» была построена согласно современным ужесточенным требованиям к площадкам бытовых отходов, что не позволит, по мнению местных властей, допустить повторения ситуации со свалочным запахом. Эта часть начнет принимать отходы 14 апреля и продолжит работать до 2030 года.