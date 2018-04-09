Юлия Снигирь впервые показала фото с сыном от Евгения Цыганова

Ведущая и актриса Юлия Снигирь в марте 2016 года в первый раз стала матерью, подарив своему возлюбленному, актеру Евгению Цыганову , сына Федора. Все это время звезда старательно скрывала ребенка от посторонних глаз, однако на днях решила сделать исключение — и впервые показала публике фотографию с малышом.

На размещенном кадре сын Юлии Снигирь стоит спиной к камере, а на его одежде красуется надпись «Настоящие друзья — это навсегда».

Навсегда,

лаконично подписала опубликованный снимок звездная мама.

Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir) 8 Апр 2018 в 2:51 PDT Напомним, сын Юлии Снигирь и Евгения Цыганова появился на свет в марте 2016 года. Для актрисы ребенок стал первым, для ее избранника — восьмым. В предыдущих отношениях — с актрисой Ириной Леоновой — у звездного отца родились дочери: Полина (2005), София (2010) и Вера (2015), а также сыновья: Никита (2006), Андрей (2009), Александр (2011), Георгий (2014).

Фото: Instagram @jsnigir

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