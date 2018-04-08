Юлия Снигирь впервые показала двухлетнего сына

На снимке малыш стоит у витрины с мороженым, а на его спине красноречивая надпись: «Настоящие друзья — это навсегда».

Напомним, о романе Юлии Снигирь и Евгения Цыганова стало известно в 2015 году. Тогда актер шел от жены Ирины Леоновой , беременной седьмым ребенком, к беременной Юлии Снигирь. 9 марта 2016 года на свет появился мальчик, которого назвали Федором. Юлия и Евгений до сих пор не комментировали рождение ребенка и не показывали малыша.

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Фото: Instagram