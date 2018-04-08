Деревенское счастье, или Где белорусу жить хорошо

Белорусский президент Александр Лукашенко в начале недели собрал у себя аграриев, как раз накануне посевного сезона. Поставил цель — достойные зарплаты, экологически чистая продукция, никакой коррупции. Иначе пощады не будет.

«Не дай бог где-то председатель исполкома, подчиненные будут замечены в нарушении трудовой дисциплины, пьянках и воровстве. Все идет от вас. Кемерово — для вас яркий пример. Пусть это связано с пожаром. Я имею в виду резонанс. Слушайте, я не буду ждать месяц, неделю или две. Я приму решение в течение суток», — подчеркнул глава республики.

На той же встрече президент дал поручение: в Беларуси должны появиться «деревни будущего», где жить также комфортно, как и в большом городе. Как минимум один такой поселок в стране уже есть. Называется он Копысь. Именно здесь 30 августа 1954 года на свет появился Александр Лукашенко. Так что выбора у местных жителей, можно сказать, не оставалось. Поселок стал примером для всей страны. Где родился президент, узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

«Зубной фельдшер, стоматологическое кресло, помощь, зубы лечат… Есть и кабинет врача общей практики. И исторический кабинет, где родился наш президент», — показала старшая медсестра копысской поселковой больницы.

Превратить поселок в образцово-показательный президент Лукашенко поручил еще в 2016-м. Сроки обозначил сжатые — всего год. И вот результат — Копысь больше не забытая деревня, а комфортный населенный пункт.

«В 97-м я пришла сюда, и у нас было всего 70 метров водопровода, газа не было, асфальта не было, только центральная улица, колодцы были…На все улицы провели водопровод, с перспективой подключиться, связь проложена, есть интернет, кабельное телевидение на качественном уровне…» — говорит председатель Копысского поселкового исполнительного комитета Екатерина Вацуро.

Поселок Копысь раскинулся прямо на берегу Днепра на границе двух областей — Витебской и Могилевской. Школа, библиотека, почта, банк. Но центральное здание — поселковый совет. Обычная улица в поселке Копысь — это ровный асфальт, фонари, тротуары, выкрашенные заборы и добротные жилые постройки. Многие ветхие здания и вовсе снесли — площадки подготовили для возведения новых домов. Так в Копысь пытаются привлечь молодежь. А молодежи в Копыси — около 150 человек. В город их больше не тянет.

«Я из России специально приехал, на Новый год в гости, приехал и остался. Мне здесь понравилось», — сказал местный житель Максим Тимошенко.

Полюбил местные края и девушку. Теперь в Копыси у Максима семья. Молодой паре — и участок почти даром. 80% стоимости погасило государство. Семья в будущем доме уже распланировала, где будет спальня, гостиная и детская.

Люди новым соседям рады и сами не отстают, благоустраивают свои дома. Вот и получается, что обветшалых зданий в Копысе почти нет. В основном крепкие постройки. Но и местная власть за порядком следит строго. Даже штраф могут выписать. Поэтому, если покосился забор — срочно ремонтировать, выцвела краска — значит, красить. Как-никак малая родина президента.

«У нас перемены начались только тогда, когда пришел Александр Григорьевич Лукашенко, начал обращать внимание на сельских людей. Как им трудно жить», — сказала местная жительница Галина Докторович.

Стартап по-русски

фермерство без мяса, электричества и аграрного оборудования

Средняя зарплата в поселке — около 500 белорусских рублей на руки, или почти 250 долларов. По деревенским меркам сумма немаленькая. В Россию на заработки никто уже и не ездит. Комбинат деревообработки специально строили в Копыси, чтобы трудоустроить местных жителей. Предприятие новое, работает здесь более 50 человек, в три смены.

«Работа нужна, я сама с Зубово, но там работы нет, а когда тут завод построили, я пришла и работаю здесь. Если работа есть, работы много, то и зарплата нормальная», — сказала станочница Марина Кочалова.

А еще в поселке есть цех по производству сыров и дом ремесел, ведь Копысь — место историческое. С XV века здесь была родина уникальной керамики из красной глины. Говорят, местными изразцами украшали печи в московском Кремле. А сегодня копысская посуда привлекает туристов.

«Она востребована, она хорошо продается, выезжаем мы много на ярмарки, на праздники», — сказала директор копысского Центра народного творчества и ремесел Лилия Кухаренко.

Главная ценность на селе — всегда люди, и чтобы на своей земле они чувствовали себя нужными. В этом, кажется, и весь секрет. Секрет простого деревенского счастья.

«Счастье — это состояние души. И когда у человека есть люди родные, семья, а потом и внуки, работа любимая, места любимые, жилой дом, участок, это и есть счастье… И большего не надо!» — подчеркнула Екатерина Вацуро.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ