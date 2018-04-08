Осталось 2 часа, чтобы успеть зарегистрироваться на игровой мастер-класс PhotoNonStop и выиграть iPhone X

Сегодня, 8 апреля в 21:00 сартует игровой мастер-класс по фотографии PhotoNonStop. Напомним, что это 10 дней, за которые вы научитесь фотографировать, обращать внимание на детали и вообще по-другому посмотрите на все, что вас окружает. Учить вас будут профессионалы, которые не первый год успешно зарабатывают фотографией — а значит точно знают, как снимать так, чтобы ваши кадры запоминались зрителям надолго.

Вы студент? Прекрасно — наконец-то начнете делать нормальные, креативные снимки в инстаграм, станете блогером и не страшно, если у вас нет зачета по вышмату. Работаете в офисе? Отлично — только представьте себе, насколько поменяется ваша жизнь, как только в начальнике вы увидите не зверя, а героя для юмористического кадра. Вы — мама? Чудно! Ваши подписчики в инстаграме ахнут, когда увидят насколько курто вы снимаете своих детей!

Самое приятное, что автору наиболее оригинальной фотографии вручается не какой-нибудь картонный диплом, а целый новенький iPhone X. Вместе со смартфоном, кстати, вы сможете успешно применять все знания, полученные на мастер-классах.

Успеть зарегистрироваться

Напоминаем, в чем суть мастер-класса PhotoNonStop: