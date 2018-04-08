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Жириновский посоветовал Путину и Трампу «переговорить с глазу на глаз»
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Жириновский посоветовал Путину и Трампу «переговорить с глазу на глаз» 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
БАРНАУЛ, 8 апр — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны в ближайшее время встретиться и объясниться, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, данная встреча необходима после того, как в минувшую пятницу США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.
"Встреча Путина и Трампа необходима, и в ближайшее время она произойдет. Но необходимо выгнать всех дипломатов и переводчиков и переговорить с глазу на глаз. Путин должен спросить у американского лидера: «Чего ты хочешь, Доня?» — заявил Жириновский.
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