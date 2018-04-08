Жириновский посоветовал Путину и Трампу «переговорить с глазу на глаз»

По его словам, данная встреча необходима после того, как в минувшую пятницу США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

"Встреча Путина и Трампа необходима, и в ближайшее время она произойдет. Но необходимо выгнать всех дипломатов и переводчиков и переговорить с глазу на глаз. Путин должен спросить у американского лидера: «Чего ты хочешь, Доня?» — заявил Жириновский.